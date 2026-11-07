Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi tăng vốn đầu tư thêm 531 tỉ đồng do giải phóng mặt bằng

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi bị điều chỉnh tăng vốn thêm 531 tỉ vì bồi thường giải phóng mặt bằng - Ảnh: TRẦN MAI

Toàn bộ phần vốn đầu tư tăng thêm 531 tỉ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, không phải chi phí thi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Chi phí bồi thường đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi tăng hơn 531 tỉ đồng

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV diễn ra ngày 6-11, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, nâng tổng mức đầu tư từ 3.500 tỉ đồng lên 4.031 tỉ đồng, tăng 531 tỉ đồng so với kế hoạch ban đầu.

Đáng chú ý, khoản tăng thêm này xuất phát từ việc chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tăng cao trong quá trình triển khai dự án. Đây không phải là khoản tăng do chi phí xây dựng, thi công tuyến đường.

Theo hồ sơ điều chỉnh, năm 2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí 707 tỉ đồng. Tuy nhiên, quá trình triển khai cho thấy nguồn kinh phí này không còn đáp ứng nhu cầu thực tế.

Cụ thể, đến giữa tháng 7, đối với gần 168ha đất đã được phê duyệt phương án bồi thường, tổng kinh phí khoảng 529 tỉ đồng. Trong khi đó, khoảng 33ha còn lại chưa phê duyệt phương án, kinh phí dự kiến cần thêm khoảng 435 tỉ đồng.

Qua rà soát, tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng cần điều chỉnh lên 1.238 tỉ đồng, tăng hơn 531 tỉ đồng so với mức 707 tỉ đồng được phê duyệt trước đó. Chính khoản tăng này kéo tổng mức đầu tư toàn dự án lên 4.031 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi, nguyên nhân chủ yếu khiến chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng cao là sự thay đổi, chuyển tiếp của các chính sách về đất đai và bồi thường, hỗ trợ.

Cụ thể, sự thay đổi liên tục của các văn bản hướng dẫn trong giai đoạn chuyển tiếp từ tháng 8-2024 đến tháng 3-2025 khiến công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường bị ngưng trệ. Vì vậy, việc giải phóng mặt bằng chủ yếu được thực hiện từ năm 2025 đến nay, khi mặt bằng giá đất bồi thường đã tăng đáng kể.

Trong đó, giá đất nông nghiệp tăng từ 1,8 - 2,94 lần, đất ở tăng từ 1,67 - 4,57 lần; mức hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp tăng khoảng 1,67 lần. Những thay đổi này khiến tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vượt đáng kể so với dự toán ban đầu.

Ngoài ra, nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án cũng giảm 52 tỉ đồng, từ 1.300 tỉ đồng xuống còn 1.248 tỉ đồng.

Đến nay, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đạt 82% - Ảnh: TRẦN MAI

Mặt bằng đạt 82%, chưa liền tuyến

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi dài gần 27km, điểm đầu kết nối đường Trì Bình - Dung Quất (xã Bình Sơn), điểm cuối nối với đường Hoàng Sa (phường Trương Quang Trọng). Tuyến được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 46m, thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2027.

Dự án ảnh hưởng đến hơn 2.300 hộ dân và 9 tổ chức. Trong đó, khoảng 400 hộ thuộc diện giải tỏa trắng, cần bố trí hơn 500 lô đất tái định cư.

Đến nay, diện tích mặt bằng tuyến chính được bồi thường đạt khoảng 82%. Tuy nhiên, mặt bằng chưa liền mạch, còn những đoạn bị chia cắt, gây khó khăn cho nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ.

Trước việc dự án phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư sau gần 3 năm triển khai, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chậm trễ bồi thường, giải phóng mặt bằng, dẫn đến phát sinh chi phí.

Tại kỳ họp, nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư mới 4.031 tỉ đồng được 100% đại biểu tham dự biểu quyết thống nhất.