Vấn đề giao thông tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng được xác định có nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao - Ảnh: T. THẮNG

Ngày 28-11, UBND TP Hải Phòng cho biết Chủ tịch UBND TP Đỗ Thành Trung vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, chấn chỉnh việc quy hoạch, đầu tư và tổ chức giao thông tại các khu, cụm công nghiệp.

Trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng được giao chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Công an TP và các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các yêu cầu về quy hoạch, tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn khi đưa công trình vào khai thác.

Với những khu, cụm công nghiệp đang hoạt động, chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thành các hạng mục cấp bách như biển báo, vạch sơn, gờ giảm tốc, hệ thống chiếu sáng, đèn cảnh báo; đồng thời đóng các lối mở tự phát, hoàn thiện hồ sơ quản lý, bảo trì đường nội bộ.

Thành phố yêu cầu các hạng mục này phải được hoàn thành trước ngày 31-12-2026. Riêng Khu công nghiệp An Dương, chủ đầu tư phải khắc phục tình trạng thiếu gờ giảm tốc độ ở hai đường giao thông nội bộ trước ngày 30-11-2026.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng quán triệt không để chủ đầu tư đưa hạ tầng khu, cụm công nghiệp vào khai thác khi chưa hoàn thành các hạng mục theo quy định, chưa được thẩm định an toàn giao thông. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Sở Công Thương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng này mà không có biện pháp xử lý, khắc phục.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Đối với địa phương để tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí kéo dài hoặc xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan, người đứng đầu phải giải trình và chịu trách nhiệm theo quy định.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra cuối tháng 9-2026, tại Khu công nghiệp An Dương, TP Hải Phòng làm 3 người chết - Ảnh: NGUYỄN NGUYÊN

Trước đó, UBND TP Hải Phòng xác định công tác quy hoạch, đầu tư và tổ chức giao thông tại một số khu, cụm công nghiệp còn nhiều hạn chế. Đáng chú ý, phần lớn khu, cụm công nghiệp chưa được quy hoạch đầy đủ bãi đỗ xe, bãi chờ xe tải, xe container và điểm đón trả công nhân.

Một số nơi chưa hoàn thành việc nghiệm thu các công trình hạ tầng, tổ chức giao thông trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng và khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông chưa được thực hiện thường xuyên.

Đặc biệt, trách nhiệm của một số chủ đầu tư trong bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực quản lý chưa được quan tâm đúng mức. Việc phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong quản lý công nhân, người lao động, nhất là lao động ngoại tỉnh, còn thiếu chặt chẽ.