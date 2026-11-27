Trụ sở chính Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật tại số 360 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long, TP.HCM - Ảnh: TIMC

Để đạt mục tiêu này, Trung tâm tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực từ giao thông, thoát nước, xử lý nước thải đến công viên cây xanh và chiếu sáng công cộng.

Chủ động xử lý các điểm mất an toàn giao thông

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm là phối hợp quản lý, tổ chức giao thông, góp phần bảo đảm an toàn và hạn chế nguy cơ ùn tắc, tai nạn trên các tuyến đường.

Theo ông Trần Sĩ Thắng, Phó giám đốc Trung tâm, việc xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông cần dựa trên khảo sát thực tế, đánh giá nguyên nhân và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Tùy theo đặc điểm từng khu vực, phương án tổ chức giao thông có thể bao gồm điều chỉnh làn đường, phân luồng phương tiện, bổ sung hoặc điều chỉnh hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch sơn và dải phân cách.

Đồng thời xem xét sửa chữa mặt đường, khắc phục những vị trí hư hỏng, cải thiện tầm nhìn và xử lý các bất cập về hạ tầng thoát nước nhằm bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Cuộc họp trao đổi, thảo luận phương án tổ chức giao thông - Ảnh: TIMC

Trong quá trình này, Trung tâm phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý hạ tầng đường bộ, hệ thống tín hiệu giao thông để kiểm tra, thống nhất giải pháp và triển khai xử lý. Thông tin từ hệ thống camera giám sát cùng phản ánh tại hiện trường cũng được sử dụng để hỗ trợ nhận diện những bất cập trong tổ chức giao thông.

Sau khi triển khai, hiệu quả giải pháp tiếp tục được đánh giá. Đối với các điểm đen tai nạn giao thông, Trung tâm tổng hợp kết quả, báo cáo Sở Xây dựng thực hiện thủ tục công bố xóa điểm đen theo quy định.

Phương án phân luồng và tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch - Ảnh: TIMC



Duy tu cảnh quan và chiếu sáng công cộng

Song song với lĩnh vực giao thông, công tác quản lý công viên cây xanh và chiếu sáng công cộng cũng là những nhiệm vụ thường xuyên, tác động trực tiếp đến chất lượng môi trường sống và diện mạo đô thị.

Đối với cây xanh, yêu cầu quan trọng là duy trì việc chăm sóc, kiểm tra và kịp thời phát hiện những trường hợp cây có dấu hiệu sâu bệnh, mục rỗng hoặc tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ. Công tác kiểm tra cần được chú trọng hơn trong mùa mưa, khi thời tiết bất lợi có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với người đi đường và các công trình lân cận.

Theo ông Lê Văn Tấn, Phó giám đốc Trung tâm, việc quản lý cây xanh cần gắn với công tác kiểm tra, chăm sóc thường xuyên, qua đó phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp.

Tại các công viên, không gian công cộng, việc quản lý không chỉ dừng ở duy trì cảnh quan mà còn phải bảo đảm điều kiện phục vụ người dân. Các hạng mục như lối đi bộ, khu vui chơi, hệ thống chiếu sáng và tiện ích công cộng cần được kiểm tra, duy tu.

Đồng thời, Trung tâm phối hợp với địa phương xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích, gây mất trật tự trong công viên.

Đối với hệ thống chiếu sáng, công tác vận hành, kiểm tra và sửa chữa thiết bị hư hỏng được chú trọng nhằm duy trì hiệu quả chiếu sáng, bảo đảm an toàn và sử dụng năng lượng hợp lý. Việc cải thiện chất lượng chiếu sáng, thay thế thiết bị cũ và nghiên cứu giải pháp chiếu sáng mỹ thuật cũng góp phần nâng cao diện mạo đô thị.

Chung tay bảo vệ hạ tầng đô thị

Bên cạnh công tác duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước, Trung tâm phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân không xả rác xuống đường phố, miệng thu nước và kênh rạch; không lấn chiếm, xâm hại công trình thoát nước.

Thực tế, hệ thống thoát nước dù được đầu tư, duy tu thường xuyên vẫn khó phát huy hiệu quả nếu bị rác thải gây tắc nghẽn. Vì vậy, nâng cao ý thức cộng đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ công trình thoát nước là giải pháp thiết thực góp phần hạn chế ngập, bảo đảm chất lượng hạ tầng đô thị.

Trung tâm phối hợp với địa phương trong công tác tuyên truyền bảo vệ hạ tầng kỹ thuật đô thị - Ảnh: TIMC



Từ giao thông, thoát nước đến công viên cây xanh và chiếu sáng công cộng, mỗi lĩnh vực đều giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì diện mạo và chất lượng sống đô thị. Công tác quản lý, vận hành và bảo trì cần được thực hiện đồng bộ, thống nhất nhằm bảo đảm hệ thống hạ tầng hoạt động an toàn, ổn định.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định giao thông, không xả rác xuống đường phố, kênh rạch, giữ gìn cây xanh, công viên và các công trình công cộng.

Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM tiếp tục hướng đến phương thức quản lý chủ động, đồng bộ, nâng cao chất lượng vận hành và duy tu hạ tầng, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống người dân.