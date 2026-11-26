Quốc lộ 49 được khắc phục một làn xe - Ảnh: Công an xã A Lưới 5

Sáng 26-11, ông Lê Trung Hiếu - Chủ tịch UBND xã A Lưới 5 (TP Huế) - cho biết điểm sạt lở tại km61+250 trên quốc lộ 49 đã được lực lượng chức năng cùng Hạt Quản lý đường bộ khắc phục, thông tạm một làn đường.

Sau khi xảy ra sạt lở, nhiều phương tiện phải dừng lại chờ thông đường. Đến khoảng 23h15 ngày 25-11, khi đường được thông tạm, nhiều phương tiện đã lần lượt đi qua điểm sạt lở để về trung tâm thành phố hoặc lên các xã vùng cao.

Theo ông Hiếu, tại vị trí trên nguy cơ sạt lở vẫn còn cao.

Địa phương khuyến cáo người dân và phương tiện khi đi qua cần giữ khoảng cách, giảm tốc độ và chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Nhiều người dân đợi thông tuyến để tiếp tục hành trình vào chiều 25-11 - Ảnh: TRUNG HIẾU

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế), đoạn sạt lở dài khoảng 20m, đất đá đổ xuống mặt đường hơn 400m3.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 14h30 chiều 25-11, một lượng lớn đất đá từ ta luy dương đổ xuống quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 5, phủ kín mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Công an địa phương đã lập rào chắn cảnh báo, hướng dẫn phương tiện di chuyển khỏi khu vực. Sở Xây dựng TP Huế đã chỉ đạo Hạt Quản lý đường bộ Bình Điền khắc phục điểm sạt lở.

Mưa lớn còn kéo dài, cầu Thuận An gió giật cấp 7-8 Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho biết từ 19h ngày 24-11 đến 19h ngày 25-11, TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 150mm như Phú Bài 210mm, Phú Sơn 206mm, Lộc An 180mm, Bình Điền 170mm. Đài Khí tượng thủy văn TP Huế dự báo đến hết ngày 27-11, địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, rải rác có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 300mm. Mưa lớn diện rộng có khả năng kéo dài đến hết tháng 11. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền TP Huế có gió bắc đến đông bắc cấp 3-4, giật cấp 5-6. Vùng ven biển gió cấp 4-5, giật cấp 6-7, riêng khu vực cầu Thuận An giật cấp 7-8.