Các tuyến đường tạm cấm xe chủ yếu quanh khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Ảnh: T.N.

Theo thông báo, Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam 12 (CLMV) và Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong 11 (ACMECS) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ các hoạt động của hội nghị, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện từ 6h đến 22h ngày 27-11 và 28-11.

Theo đó sẽ tạm cấm đối với xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các xe ưu tiên khác).

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng hạn chế đối với các loại xe khác hoạt động.

Các tuyến đường áp dụng là: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, vành đai 3 trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom phải đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).

Trong thời gian trên, các xe từ các tỉnh phía đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh…) đi các tỉnh phía bắc, tây, tây bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang,…) theo tuyến: Cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên… và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh…) đi các tỉnh phía tây, tây bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên…) theo tuyến: Cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La… và ngược lại.

Xe từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng đại lộ Thăng Long theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - quốc lộ 32 - tỉnh lộ 70 - đi đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Cảnh sát yêu cầu người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, tài xế phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.