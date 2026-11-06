Tạm cấm một số tuyến đường ở trung tâm TP.HCM từ ngày 5 đến 8-11

Lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM phân luồng xe - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 6-11, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM nhằm phục vụ Chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2026.

Để chủ động trong việc đi lại, hạn chế ảnh hưởng đến quá trình lưu thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng PC08 thông tin cụ thể:

Giai đoạn thi công, tổng duyệt và tháo dỡ

Thời gian: Từ 0h ngày 5-11 đến 23h ngày 8-11.

Khu vực: Tạm ngưng tất cả xe vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur).

Giai đoạn tổ chức chương trình chính thức

Thời gian: Từ 5h đến khi kết thúc ngày 8-11.

Khu vực: Tạm ngưng tất cả xe chạy vào tuyến Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch) và tuyến Pasteur (đoạn từ Hàn Thuyên đến Alexandre de Rhodes).

Lộ trình di chuyển của chương trình

Điểm xuất phát và kết thúc: Trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch).

Lộ trình đi bộ: Lê Duẩn - Công xã Paris - Đồng Khởi - rẽ phải Lê Lợi - rẽ phải Nguyễn Huệ - rẽ trái Lê Thánh Tôn - rẽ phải Pasteur - kết thúc tại Lê Duẩn.

Hướng dẫn lộ trình lưu thông thay thế cho người dân

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, người dân chủ động lựa chọn các tuyến đường thay thế phù hợp với hướng di chuyển, cụ thể:

- Trong giai đoạn thi công, tổng duyệt và tháo dỡ:

Hướng 1: Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch - Võ Thị Sáu - tiếp tục các hướng di chuyển.

Hướng 2: Lê Duẩn - Công xã Paris - Nguyễn Du - tiếp tục các hướng di chuyển.

Hướng 3: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng - tiếp tục các hướng di chuyển.

Hướng 4: Pasteur - Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng - Nguyễn Thị Minh Khai - tiếp tục các hướng di chuyển.

- Trong thời gian tổ chức chương trình chính thức ngày 8-11:

Người dân chủ động tránh các tuyến đường nằm trong lộ trình đi bộ, lựa chọn các hướng lưu thông thay thế sau:

Hướng 1: Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch - Alexandre de Rhodes - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - đi các hướng về phường Bàn Cờ, Chợ Quán, An Đông...

Hướng 2: Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - hướng ra các phường Khánh Hội, Vĩnh Lộc, Xóm Chiếu, Tân Hưng, Tân Mỹ...

Hướng 3: Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - dạ cầu Khánh Hội - Tôn Đức Thắng - đi phường Sài Gòn, An Khánh...

Hướng 4: Lê Lợi - Lê Lai - Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai - đi phường Xuân Hòa, Tân Định, Nhiêu Lộc...

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đề nghị người dân chủ động cập nhật thông tin, sắp xếp thời gian và lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp; đồng thời, giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành hướng dẫn điều tiết của lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng, cũng như hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.