Một khách hàng trúng 3 tờ độc đắc đổi thưởng tại một đại lý ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 29-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Lưu Quốc Duy - chủ đại lý vé số Duy tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long - cho biết vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải đặc biệt của một công ty xổ số miền Nam với số tiền 6 tỉ đồng, chưa trừ thuế thu nhập cá nhân.

Anh Duy thông tin một người dân ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long) mua 3 tờ vé có cùng dãy số 555897 của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận ngày 26-11, bất ngờ may mắn trúng độc đắc 6 tỉ đồng, vội chạy đến đại lý đổi thưởng.

Chủ đại lý này tiết lộ người trúng giải độc đắc trước đó đã mua 3 tờ vé số của một người bán dạo. Sau khi biết kết quả trúng thưởng, người này đã đến đại lý của anh đổi thưởng

"Khách nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản hơn 5,4 tỉ đồng, sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân. Người này ở khu vực Cầu Kè", anh Duy nói.

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng cũng được anh chia sẻ lên mạng xã hội để chúc mừng khách hàng.

Cũng theo anh Duy, trước đó không lâu, khi dự tiệc tại xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, một người đàn ông ở Vĩnh Long có mua 16 tờ vé số của một người bán dạo. Sau đó người này tặng bạn bè ngồi chung bàn 9 tờ và giữ lại 7 tờ. Bất ngờ, chiều hôm đó cả nhóm nhận tin vui, cùng trúng độc đắc với tổng tiền thưởng 32 tỉ đồng.

Hôm sau người này đã đến đại lý của anh Duy để đổi thưởng với số tiền 14 tỉ đồng, chưa trừ thuế thu nhập cá nhân.

Theo anh Duy, nam khách hàng sở hữu 7 tờ vé số cùng mang dãy số 010031, trúng giải đặc biệt trong kỳ quay thưởng ngày 15-11 của Công ty Xổ số kiến thiết Đà Lạt.

"Khi đến đổi thưởng, nam khách hàng dẫn cả gia đình và nhân viên ngân hàng cùng đến đại lý của tôi. Người này nhận 3 tỉ đồng tiền mặt, số còn lại được chuyển khoản. Sau đó, anh này mang tiền đến 3 ngân hàng gửi tiết kiệm", anh Duy thông tin.