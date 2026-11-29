Lũ trên sông Vệ đang rút rất chậm, nhiều diện tích hoa cúc Tết vẫn bị ngập - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 29-11, khi nước sông Vệ vẫn rút chậm, nước sông Cây Bứa tiếp tục dâng, tràn vào khu vực thôn Hải Môn, xã Vệ Giang (Quảng Ngãi), hàng chục cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự địa phương đã có mặt tại các nhà vườn, cùng người dân chạy đua cứu hoa Tết.

Người chuyền tay, người khuân vác, người tìm vị trí cao để kê hoa. Trong dòng nước còn ngập sân vườn, những chậu hoa Tết được bộ đội, dân quân cùng nhà vườn lần lượt di chuyển đến nơi an toàn hơn.

Mỗi chậu hoa được nâng lên lúc này không chỉ là một tài sản, mà còn là công sức và hy vọng của người trồng hoa Tết sau nhiều tháng chăm chút.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Vệ Giang, trước diễn biến mực nước sông Vệ xuống rất chậm, trong khi sông Cây Bứa tiếp tục dâng, đơn vị đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các nhà vườn kê cao, di chuyển những chậu hoa Tết nhằm hạn chế thiệt hại do ngập lũ.

Bộ đội, dân quân xuống xứ hoa Tết giúp dân - Ảnh: T.Q.

Trước đó, chiều tối 28-11, nước lũ sông Vệ tràn vào làng hoa Nghĩa Hiệp - vựa hoa cúc Tết lớn nhất miền Trung - nhấn chìm hàng chục nghìn chậu cúc Tết. Dù nhiều nhà vườn đã chủ động kê hoa cao cả mét so với mặt đất, nước lũ dâng nhanh vẫn khiến không ít người trở tay không kịp.

Giữa lúc người trồng hoa đứng ngồi không yên vì tài sản có nguy cơ mất trắng, sự có mặt của lực lượng bộ đội, dân quân tiếp thêm sức người cho các nhà vườn. Những chậu cúc được di chuyển lên cao, những khoảng sân được tận dụng làm nơi tránh lũ cho hoa. Công việc diễn ra khẩn trương bởi người dân hiểu rằng chỉ cần nước dâng thêm, công sức cả năm có thể bị cuốn trôi.

Theo kinh nghiệm của người trồng hoa, nếu nước lũ rút sớm, những chậu cúc bị ngập vẫn còn khả năng phục hồi. Nhưng nếu cây bị ngâm nước nhiều ngày, rễ có thể thối, lá héo rũ rồi chết dần. Khi ấy, không chỉ một mùa hoa Tết bị ảnh hưởng mà thu nhập của nhiều gia đình cũng đứng trước nguy cơ mất trắng.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, lúc 15h ngày 29-11, mực nước lũ tại trạm Sông Vệ ở mức 4,89m, trên mức báo động 3: 0,39m. Trước đó, đỉnh lũ vượt báo động 3 khoảng 0,94m vào lúc 16h ngày 28-11.

Các lực lượng chung tay giúp đỡ, mong người dân trồng hoa Tết đỡ thiệt hại - Ảnh: T.Q.

Những diện tích hoa Tết chìm trong nước ở làng hoa Nghĩa Hiệp - Ảnh: TRẦN MAI

Nếu trong ngày mai nước lũ rút, số hoa cúc Tết này vẫn có thể cứu được - Ảnh: T.Q.

Người dân hy vọng lũ sẽ rút sớm, sau đó sẽ tập trung cứu rễ, cành - Ảnh: TRẦN MAI