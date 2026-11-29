Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm (trái) thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ - Ảnh: T.Q.

Ngày 29-11, ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - kiểm tra tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Thiện Tín và Phước Giang.

Đây là hai địa phương như "rốn lũ" của Quảng Ngãi nhiều năm qua.

Sạt lở uy hiếp khu dân cư và di tích quốc gia

Tại xã Thiện Tín, qua ba đợt mưa lũ liên tiếp từ ngày 10-11 đến nay, nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng, giao thông ngập sâu, chia cắt. Riêng đợt mưa lũ từ ngày 27-11 đến nay khiến 213 nhà dân bị ngập sâu 0,7-1,5m, hơn 2.400 hộ dân bị cô lập.

Địa phương đã huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ tham gia ứng phó, sơ tán 273 người đến nơi an toàn. Mưa lũ chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Đáng lo ngại nhất là tình trạng sạt lở bờ sông Vệ tại khu vực Bến Lấn, thôn Trường Khánh và thôn Nhơn Lộc vẫn tiếp diễn, với tổng chiều dài khoảng 1,2km.

Sạt lở đang đe dọa trực tiếp 50 hộ dân, nhà văn hóa thôn và tuyến tỉnh lộ 624B.

Riêng khu vực Bến Lấn, sau đợt mưa lũ ngày 27-11, bờ sông tiếp tục bị sạt lở, ăn sâu thêm hơn 1m. Một số điểm sạt lở còn ảnh hưởng đến Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Trường Lũy.

Ngoài ra, cầu Phú Thọ được xây dựng từ năm 1999 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi lũ dâng cao, cầu bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông, cô lập khoảng 230 hộ dân.

Trước tình trạng này, UBND xã Thiện Tín kiến nghị tỉnh bố trí khoảng 87 tỉ đồng đầu tư kè chống sạt lở bờ sông Vệ tại khu vực Bến Lấn, thôn Nhơn Lộc và xây dựng cầu Phú Thọ.

Kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Đức Tâm yêu cầu địa phương ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, nhất là những khu vực có nguy cơ sạt lở; chủ động phương án di dời người dân đến nơi an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Đối với điểm sạt lở ảnh hưởng đến Di tích quốc gia Trường Lũy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương có văn bản gửi các sở, ngành liên quan phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, nghiên cứu phương án đầu tư đồng bộ, vừa bảo đảm an toàn khu dân cư, hạ tầng giao thông, vừa gìn giữ giá trị di tích.

Nhiều hộ dân Phước Giang vẫn bị lũ chia cắt

Cũng trong ngày 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm đến kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Phước Giang. Trong hai ngày qua, mưa lũ khiến nhà cửa của 613 hộ dân bị ngập sâu, chia cắt. Địa phương đã tổ chức di dời xen ghép 31 hộ đến nơi an toàn.

Đến 11h cùng ngày, mực nước sông Phước Giang và các nhánh sông trên địa bàn đang xuống, nhưng vẫn còn 81 hộ dân bị chia cắt do đường ngập sâu 0,5-1m.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, phân công cán bộ bám sát từng thôn, xóm để nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Đặc biệt, nước rút đến đâu phải tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng và xử lý nguồn nước đến đó; bảo đảm người dân có đủ nước sinh hoạt, thuốc điều trị, chủ động phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Dịp này, ông Nguyễn Đức Tâm cũng thăm hỏi, trao nhu yếu phẩm và động viên các hộ dân còn bị nước lũ cô lập, yêu cầu chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân thiếu thốn trong thời gian bị chia cắt.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đi sâu vào vùng lũ, nắm bắt tình hình để chỉ đạo khắc phục và chia sẻ cùng người dân - Ảnh: TRẦN MAI

Dù mưa đã ít hơn so với ngày 28-11 nhưng nhiều khu vực dọc hạ lưu sông Vệ vẫn còn ngập - Ảnh: TRẦN MAI