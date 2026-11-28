Ông Ngọt tìm cách cứu những chậu hoa cúc - Ảnh: TRẦN MAI

Chiều 28-11, dọc triền sông Vệ, không khí ở làng hoa cúc Tết Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang) nặng trĩu vì chạy đôn chạy đáo tìm cách cứu những chậu hoa trước lũ.

Lũ từ sông Vệ tràn vào làng hoa cúc Tết lớn nhất miền Trung

Nhiều khu vực trồng hoa đã bị nước lũ tràn vào. Hàng chục ngàn chậu cúc ngập sâu, số khác chỉ còn nhô phần miệng chậu lên khỏi mặt nước.

Ông Phạm Văn Ngọt, một hộ trồng hoa ở làng Nghĩa Hiệp, cho biết gia đình đã chủ động kê 1.200 chậu cúc lên cao khoảng 1m so với mặt đất để tránh lũ. Tuy nhiên, nước từ sông Vệ tràn vào quá nhanh, dâng cao vượt khỏi tầm dự liệu.

"Cứu được gì thì cứu, nếu nước lũ tiếp tục dâng cao thì bỏ chứ biết làm sao", ông Ngọt nói. Theo ông, tốc độ nước lũ đợt này khiến ông liên tưởng đến trận lũ lịch sử năm 2013.

Lũ lên, ông Ngọt lại tìm cách đưa những chậu cúc "vượt lũ" - Ảnh: TRẦN MAI

Cách đó không xa, ông Tư (một hộ trồng hoa khác) cũng đứng ngồi không yên khi nhìn 4.500 chậu cúc cỡ lớn của gia đình bị nước lũ vây quanh. Một số chậu đã bị dòng nước xô ngã, nhiều chậu khác ngập gần đến đọt.

Ông cho biết người dân trong làng đã chủ động theo dõi dự báo, kê hoa lên cao từ trước nhưng không ngờ nước dâng quá lớn. "Không chỉ tôi mà cả làng đều đã chuẩn bị rồi, nhưng nước lên cao quá, giờ đành chịu. Nước ngâm vài ngày là coi như mất trắng", ông Tư lo lắng.

Theo kinh nghiệm của người trồng hoa, nước lũ chỉ ngâm khoảng 1-2 ngày rồi rút, dù mưa vẫn tiếp tục, một số chậu cúc vẫn có khả năng phục hồi. Ngược lại, nếu nước ngâm lâu ngày, sau khi rút trời nắng, cây sẽ héo rũ, thối rễ và chết dần. Khi đó, gần như không còn cách cứu.

Một ngôi mộ được người dân tận dụng để những chậu hoa - Ảnh: TRẦN MAI

Phụ thuộc vào lũ những ngày kế tiếp

Càng đi sâu vào làng hoa, cảnh chạy lũ càng hiện rõ. Người dân tận dụng mọi vật dụng có thể tìm được, từ xe rùa, ghế ngồi đến những khúc gỗ, gạch đá để kê từng chậu cúc. Thậm chí, có hộ còn tận dụng cả phần mộ người đã khuất làm điểm kê chậu hoa lên cao.

Nhưng tất cả những nỗ lực ấy vẫn phụ thuộc vào mực nước sông Vệ. Hàng trăm ngàn chậu hoa đang trong giai đoạn phát triển, chuẩn bị cho vụ Tết có nguy cơ hư hỏng nếu lũ tiếp tục lên cao.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, trong 24 giờ tính đến 14h ngày 28-11, khu vực phía đông tỉnh có mưa to đến rất to, phổ biến 120-320mm. Riêng trạm Ba Cung ghi nhận 556mm, Ba Tơ 478mm. Mưa lớn khiến lũ trên nhiều sông dâng cao.

Lúc 13h ngày 28-11, mực nước sông Vệ tại trạm Sông Vệ đạt 5,35m, vượt báo động 3 tới 0,85m; tại trạm An Chỉ đạt 9,14m, chỉ còn thấp hơn báo động 3 khoảng 0,06m. Sông Trà Câu cũng vượt báo động 3 là 0,59m, trong khi sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc vượt báo động 2 là 0,62m.

Đáng lo ngại, dự báo trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Vệ và sông Trà Câu còn dao động trên báo động 3. Mưa lớn ở khu vực phía đông và vùng núi của tỉnh được dự báo tiếp diễn đến sáng 30-11, lượng mưa có nơi trên 400mm.

Xe rùa được tận dụng để làm nơi "lánh nạn" cho hoa - Ảnh: TRẦN MAI

Làng hoa cúc Tết lớn nhất miền Trung bên triền sông Vệ Làng hoa cúc Nghĩa Hiệp, từ lâu được biết đến là vùng trồng hoa cúc Tết lớn nhất miền Trung. Nằm dọc triền sông Vệ, làng hoa có hàng trăm ngàn chậu cúc được người dân chăm sóc mỗi năm để cung ứng cho thị trường Tết. Tuy nhiên, do nằm ven sông Vệ, vùng trồng hoa thường đối mặt nguy cơ ngập lụt mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao. Một trận lũ lớn có thể đẩy người trồng hoa vào cảnh mất trắng ngay trước mùa thu hoạch.

Những chậu hoa cúc Tết ở Nghĩa Hiệp giờ phụ thuộc vào lũ sông Vệ ở phía xa - Ảnh: TRẦN MAI

Những chậu hoa bị nước lũ dâng tới nửa thân - Ảnh: TRẦN MAI