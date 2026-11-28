Nhiều siêu thị đang tăng cường các chương trình khuyến mãi để kích cầu cuối năm - Ảnh: N. TRÍ

Trái cà chua, cân thịt âm thầm tăng giá, người dân thắt chặt chi tiêu

Nhiều tháng qua, áp lực chi tiêu đối với các hộ gia đình không đến từ một đợt tăng giá đột biến, mà tích tụ từ những khoản tăng nhỏ nhưng kéo dài.

Tại chợ Bà Chiểu (TP.HCM), chị Lê Thị Lý (40 tuổi, ngụ đường Lê Quang Định, phường Gia Định) cẩn trọng tính toán từng khoản chi cho bữa ăn gia đình.

Chị Lý cho biết giá thịt ba rọi từ mức 90.000 đồng/kg đã tăng lên 120.000 đồng/kg, rồi tiếp tục neo ở mức 130.000 - 140.000 đồng/kg, có thời điểm lên tới 150.000 - 160.000 đồng/kg tùy sạp. Dù có thời điểm nghe nói giá heo hơi giảm, giá thịt tại chợ vẫn duy trì ở mức cao.

Không chỉ thịt heo, giá rau củ, gia vị và thực phẩm chế biến cũng đồng loạt nhích lên, khiến chi phí mỗi bữa ăn tăng đáng kể khi cộng dồn cả tháng. Để cân đối, chị Lý buộc phải thu hẹp các khoản chi cho quần áo, ăn uống bên ngoài và giải trí cuối tuần.

Tương tự, anh Dương Trọng Khang (ngụ phường Bình Trưng) chia sẻ những ổ bánh mì bình dân giá 15.000 - 20.000 đồng hiện gần như không còn tìm thấy.

Khi chi phí từ ăn uống, xăng xe đến các dịch vụ sinh hoạt cùng nhích lên, gia đình anh chọn cách điều chỉnh dần thói quen tiêu dùng. Anh ưu tiên giữ nguồn ngân sách cho ăn uống, học hành và y tế, đồng thời cắt giảm giải trí và mua sắm cá nhân.

Anh Khang nhận định nếu giá cả cứ tăng mà thu nhập không tăng tương ứng, người dân bắt buộc phải giữ tiền lại thay vì chi tiêu.

Khách tìm mua hàng thời trang giảm giá tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM dịp Black Friday - Ảnh: N.TRÍ

Doanh nghiệp chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ khách kìm giá

Trước tâm lý thắt chặt chi tiêu của người dân, nhiều nhà bán lẻ và doanh nghiệp sản xuất đã chủ động triển khai các giải pháp chia sẻ áp lực giá cả.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Saigon Co.op cho biết các nhóm hàng nhập khẩu, hàng có nguyên liệu nhập khẩu và nước giải khát thường chịu áp lực tăng giá lớn dịp cuối năm do chi phí logistics gia tăng. Để kìm giá từ sớm, đơn vị chấp nhận giảm lợi nhuận, phối hợp cùng nhà cung cấp tăng cường khuyến mãi và ưu tiên đàm phán với các đơn vị có giá bán tốt.

Bên cạnh đó, Saigon Co.op còn chủ động ứng vốn trước cho các nhà vườn trồng rau củ quả nhằm đảm bảo nguồn cung dồi dào và giữ giá bình ổn.

Tại hệ thống MM Mega Market, đơn vị đã tích cực làm việc với các nhà cung cấp để đưa ra giá hàng hóa phù hợp theo đà giảm của giá xăng dầu. Đồng thời, siêu thị này đẩy mạnh khai thác nguồn hàng OCOP và nông đặc sản từ nhiều địa phương nhằm tạo sự cạnh tranh về giá và đa dạng hóa lựa chọn mua sắm Tết cho người dân.

Chuyên gia đề xuất doanh nghiệp thưởng Tết sớm để kích cầu - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Quản lý ngành hàng của siêu thị thực phẩm sạch Farmers Market, cho hay nhờ tác động tích cực từ giá xăng dầu hạ nhiệt, mặt hàng rau củ quả tại siêu thị hiện đã điều chỉnh giảm giá phổ biến từ 6 - 7%. Siêu thị cũng đã làm việc với các nhà cung cấp hàng tiêu dùng nhanh, hàng bao bì đóng gói và kỳ vọng mức giảm giá bán có thể đạt 5 - 8% trong tháng 12.

Đối với nhóm hàng chịu áp lực tăng giá mạnh như bánh kẹo và hàng nhập khẩu, Farmers Market áp dụng giải pháp đặt cọc và ký cam kết giá trước với nhà cung cấp. Đơn vị cũng linh hoạt dịch chuyển nguồn cung bánh kẹo từ Châu Âu, Châu Mỹ sang các quốc gia Châu Á hoặc nhà sản xuất trong nước để bớt chi phí logistics.

Ngoài ra, siêu thị ưu tiên nhập sỉ để tự đóng gói lại theo quy cách phù hợp, giúp tiết kiệm chi phí bao bì và đa dạng hóa quy cách cho người tiêu dùng dễ mua sắm. Ông Lâm nhấn mạnh việc giữ giá tốt và kéo dài khuyến mãi giúp người dân tự tin mua sắm Tết sớm hơn, tránh tình trạng dồn đơn hoặc chịu giá cao khi sang năm mới.

Ở góc độ sản xuất, ông Trần Văn Quy, Phó chủ tịch Hiệp hội Dệt may thời trang TP.HCM, đánh giá các doanh nghiệp B2C hiện sẵn sàng giảm biên lợi nhuận, lấy số lượng bù lại lợi nhuận trên từng sản phẩm để kích thích nhu cầu mua sắm.

Tổng giám đốc Công ty TNHH Dệt may Trung Quy còn cho biết với mức tăng trưởng khoảng 60%, doanh nghiệp dự kiến chia thưởng Tết thành hai đợt, thưởng sớm để kích cầu tiêu dùng với mức bình quân khoảng 15 triệu đồng/người. Theo ông Quy, việc duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động chính là mắt xích quan trọng giúp giữ ổn định sức mua cho toàn thị trường.

TP.HCM và các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế như một kênh gia tăng tiêu dùng và "xuất khẩu tại chỗ". Ảnh chụp sảnh làm thủ tục tại sân bay Phú Quốc - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Muốn tăng trưởng hai con số phải khơi thông sức mua

Nói về giải pháp căn cơ, PGS.TS Trần Hoàng Ngân - đại biểu Quốc hội, Trường đại học Sài Gòn, nhấn mạnh tiêu dùng là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Để duy trì đà tăng trưởng cuối năm, cần triển khai chương trình kích cầu tổng thể và đồng bộ cả phía người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp cung ứng.

Trước hết, Nhà nước và doanh nghiệp cần quan tâm chi trả sớm tiền lương, thưởng Tết và các khoản an sinh xã hội để người lao động có thêm nguồn lực chi tiêu.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Giá, ngăn chặn tình trạng lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý, bảo đảm giá hàng hóa giảm tương ứng khi chi phí đầu vào hạ nhiệt.

Riêng tại TP.HCM, ông Ngân đánh giá thành phố sở hữu dư địa thị trường rất lớn để phát triển thương mại - dịch vụ. Dù dân số trên 14 triệu người, quy mô thị trường mà TP.HCM có thể phục vụ lên tới khoảng 40 triệu người nếu tính cả vùng phụ cận và khách đến học tập, làm việc, khám chữa bệnh. Khu vực thương mại - dịch vụ hiện đóng góp khoảng 52% GRDP của thành phố, trong đó riêng các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, lưu trú, ăn uống và vận tải chiếm tới 25% GRDP.

Do đó, bên cạnh kích cầu nội địa, TP.HCM cần đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế như một kênh gia tăng tiêu dùng và "xuất khẩu tại chỗ". Muốn vậy, thành phố phải xử lý nghiêm tình trạng hàng gian, hàng giả, lừa đảo, chèo kéo khách, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an toàn cho du khách.

Khi sức mua nội địa được khai thác tốt kết hợp với chi tiêu tăng thêm từ du khách quốc tế, khu vực thương mại - dịch vụ sẽ tiếp tục là động lực quan trọng giúp TP.HCM thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.