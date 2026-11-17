Hình ảnh được cắt ra từ video “Ơn nghĩa giang hồ” do nhóm Cọp đen sản xuất - Ảnh: Bộ Công an

Bên cạnh việc điều tra, xử lý các "giang hồ mạng" có hành vi vi phạm pháp luật như chửi bới, xúc phạm, thách thức nhau trên mạng xã hội, gây rối trật tự ngoài đời thực, cơ quan công an cũng tập trung đấu tranh, xử lý những trường hợp sản xuất, phát tán phim ngắn có nội dung giang hồ, bạo lực nhằm câu view, thu hút tương tác và kiếm tiền từ quảng cáo.

Sản xuất phim bạo lực câu view, kiếm tiền

Bị can Phạm Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Không chỉ livestream gây hấn, biến mâu thuẫn thành công cụ tạo tương tác, nhiều "giang hồ mạng" còn tổ chức sản xuất phim ngắn có nội dung giang hồ, xã hội đen để khai thác doanh thu từ nền tảng mạng xã hội.

Điển hình, ngày 22-8, Công an TP Hà Nội khởi tố Phạm Tuấn, người tự xưng là "đàn em" của "Khá Bảnh" (Ngô Bá Khá), cùng 9 người liên quan.

Theo điều tra, Phạm Tuấn sử dụng kênh YouTube Phạm Tuấn ENTERTAINMENT với hơn 1 triệu người đăng ký, thường xuyên đăng tải video về băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường, sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn. Nội dung được xây dựng nhằm thu hút tương tác và thu lợi từ hoạt động trên mạng xã hội.

Trong đó, video "Đường cùng 3 - Lật mặt" dài hơn 21 phút, đăng tải từ năm 2020 đã thu hút gần 3 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn lượt bình luận, gây tác động tiêu cực đến giới trẻ.

Đáng chú ý, quá trình đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Tuấn đang tiếp tục chuẩn bị sản xuất video "Phim Come Back để chào mừng anh Khá trở về" nhằm tiếp tục tung hô, ca ngợi đối tượng "giang hồ mạng" Ngô Bá Khá.

Các bị can Nguyễn Văn Dũng, Phạm Trung Kiên, Phạm Tiến Mạnh (từ trái qua) - Ảnh: Bộ Công an

Tiếp đó, ngày 28-9, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thông tin việc khởi tố Nguyễn Văn Dũng (Dũng trọc Hà Đông), Phạm Tiến Mạnh (Thật Mạnh), Nguyễn Văn Giang (Giang rồng), Phạm Trung Kiên (Kiên trọc) cùng 13 người khác.

Công an xác định nhóm này tổ chức sản xuất, đăng tải các phim ngắn có nội dung bạo lực, sử dụng hình ảnh dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống giang hồ. Mục đích là thu hút người đăng ký, tăng lượt xem, lượt thích để nhận tiền từ YouTube.

Trong đó có ba phim "Kẻ phản bội" dài 12 phút 15 giây; "Cuộc chơi sắp đặt" dài 12 phút 31 giây; "Phi vụ cuối cùng" dài 39 phút 37 giây. Công an xác định nội dung, hình ảnh trong các phim này mang đậm màu sắc "xã hội đen".

Chỉ ít ngày sau, một vụ án khác tại Lào Cai tiếp tục thu hút sự chú ý khi cơ quan công an khởi tố Lê Thế Hưng (Hưng Lộc), Trương Văn Nam (Nam Phập) và Trịnh Hải Nam (Hải Nam Media).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, nhóm này bị điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Cơ quan điều tra xác định từ khoảng tháng 5-2019, nhóm này đã tổ chức quay nhiều video ngắn mang nội dung giang hồ, trong đó có cảnh đánh nhau, đòi nợ, cờ bạc và sử dụng các loại hung khí, súng giả.

Các sản phẩm được đăng tải trên kênh YouTube 24.TV, sau đó đổi tên thành Melody And Lullaby. Trong đó, bộ phim "Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em" thu hút hơn 4,7 triệu lượt xem, còn phim "Thói đời" đạt hơn 1,8 triệu lượt xem.

Hình ảnh bạo lực, cờ bạc trong phim Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em của nhóm 'Hưng Lộc' - Ảnh: THANH TUẤN

Đáng chú ý, hoạt động sản xuất phim không chỉ nhằm thu hút khán giả mà còn gắn với việc khai thác quảng cáo, tài trợ. Theo thông tin điều tra được công bố, Hưng nhận 50 triệu đồng tiền quảng cáo, Nam nhận 20 triệu đồng tài trợ từ một doanh nghiệp.

Ngày 7-10, ba người này bị khởi tố. Đến ngày 11-10, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm năm người liên quan, nâng tổng số bị can trong vụ án lên tám.

Từ phim giang hồ triệu view đến vòng lao lý

Một vụ việc khác gây chú ý là nhóm Cọp Đen do Đào Ngọc Giàu cầm đầu. Ngày 13-10, Công an Đồng Nai bắt giữ Giàu cùng 9 người để điều tra hành vi liên quan đến việc đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Đến ngày 27-10, cơ quan điều tra thông tin đã khởi tố và tạm giam 20 bị can liên quan vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này sản xuất hàng loạt phim ngắn như "Ơn nghĩa giang hồ", "Thành phố Sói", "Ơn đền oán trả", "Khu tao sống" và "Hồng lửa".

Các phim xoay quanh hình tượng đại ca, tranh giành địa bàn, bảo kê, đánh bạc, thanh trừng giữa các băng nhóm.

Phim khi được đăng tải kèm những từ khóa như "phim xã hội đen", "phim về giang hồ hay nhất", "anh em xã hội".

Một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Mục đích được cơ quan công an xác định là câu view, câu like, kiếm tiền quảng cáo và đánh bóng tên tuổi trên mạng xã hội.

"Hiệp đen" bị bắt sau những thước phim "giang hồ mạng" - Ảnh: Công an cung cấp

Vụ việc mới nhất gây chú ý là công an bắt giữ Nguyễn Tuấn Hiệp (còn gọi là Hiệp Đen) cùng 13 người liên quan tại TP.HCM vào ngày 6-11.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, Hiệp bị xác định khởi xướng, bàn bạc với những người quen biết để dàn dựng những đoạn phim ngắn về "anh em giang hồ" để đăng lên YouTube, Facebook, TikTok.

Trước đó, từ năm 2017, người này đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các video giao lưu, ăn uống nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Với mong muốn được nhiều người biết đến và tung hô, Hiệp bị cáo buộc cùng những người liên quan xây dựng các tình huống đánh nhau, rượt đuổi, sử dụng gậy và súng để giải quyết mâu thuẫn.

Thông qua những video được dàn dựng, Hiệp xây dựng hình ảnh một nhân vật có thế lực, được gọi là "A2".

Điểm chung trong các vụ việc là hoạt động sản xuất nội dung được tổ chức tương đối bài bản, có người lên kịch bản, đạo diễn, quay phim, diễn viên và chuẩn bị đạo cụ.

Những câu chuyện bạo lực được đóng gói thành sản phẩm giải trí, sau đó phát tán trên nhiều nền tảng để tối đa hóa lượng tiếp cận và doanh thu.

Nhìn từ các vụ việc, có thể thấy mục đích gây chú ý đang được đẩy lên thành động cơ kiếm tiền.

Đáng lo ngại hơn, khi hình ảnh đại ca, dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn được lặp đi lặp lại như một thứ hình mẫu, người xem trẻ tuổi có nguy cơ hình thành nhận thức sai lệch.

Tuyệt đối không đăng tải video giang hồ, kích động bạo lực để câu like, kiếm tiền Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Luật An ninh mạng, nhất là khi đăng tải, chia sẻ nội dung trên không gian mạng. Người dân, các nghệ sĩ, diễn viên tuyệt đối không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ xúy, kích động bạo lực, hành xử giang hồ, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện lối sống phi pháp, coi thường pháp luật lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng tương tác để kiếm tiền… Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin tiêu cực, độc hại, ảnh hưởng xấu đến người xem, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chỉ hơn 1 tháng, 10 'giang hồ mạng', TikToker 'sa lưới', gồm những ai? Chỉ trong hơn 1 tháng, hàng loạt 'giang hồ mạng', TikToker như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sapa, Sáng Con, Vua Quạt, Phạm Tuấn, Cô Giáo Hương... "sa lưới" vì vi phạm pháp luật.



