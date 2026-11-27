Các nghệ sĩ tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật hướng đến giải Mai Vàng lần thứ 32 - Ảnh: BTC

Sáng 27-11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật hướng đến giải Mai Vàng lần thứ 32 năm 2026.

Giải Mai Vàng 2026 đổi địa điểm trao giải

Sự kiện diễn ra tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM xoay quanh lĩnh vực điện ảnh với chủ đề Điện ảnh và khán giả hôm nay - từ câu chuyện trên màn ảnh đến tình cảm của công chúng.

Nhiều nghệ sĩ tham gia giao lưu: nghệ sĩ Lê Thiện, Kim Xuân, Hạnh Thúy, đạo diễn Phương Điền, Mai Thế Hiệp, Nhật Trung, diễn viên Lê Phương, Lê Vân, Tín Nguyễn…

Ông Tô Đình Tuân - Phó Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức giải Mai Vàng lần thứ 32 năm 2026 - cho biết số lượng phiếu đề cử giải năm nay tăng, đạt hơn 134.000 phiếu.

Trong đó, lĩnh vực điện ảnh nhận được lượng đề cử nhiều, cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với lĩnh vực này.

Kết quả này là động lực để ban tổ chức giải Mai Vàng và những người làm nghệ thuật tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng các hoạt động. Điện ảnh, sân khấu được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lĩnh vực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Ông Tô Đình Tuân cho biết giải Mai Vàng 2026 tăng quy mô, hẹn khán giả tại Nhà hát Hòa Bình - Ảnh: BTC

Giải Mai Vàng lần thứ 32 có sự thay đổi về địa điểm tổ chức lễ trao giải. Thay vì Nhà hát Thành phố như nhiều năm trước, lễ trao giải năm nay dự kiến diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, với quy mô lớn hơn.

Trưởng Ban tổ chức giải Mai Vàng cho biết giải thưởng duy trì truyền thống tổ chức trước Tết Nguyên đán khoảng ba tuần, xem đây như một tín hiệu báo mùa xuân đến. Ông kỳ vọng giải thưởng tiếp tục được duy trì, phát triển và trở thành điểm hẹn quen thuộc của nghệ sĩ, khán giả mỗi dịp cuối năm.

Hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM Phạm Huy Quang chia sẻ - Ảnh: BTC

Ông Phạm Huy Quang - Hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, bày tỏ vinh dự khi nhà trường được đồng hành cùng giải Mai Vàng.

Theo ông Huy Quang, nhà trường có vai trò quan trọng trong đào tạo đội ngũ nghệ sĩ cho TP.HCM và khu vực phía Nam. Việc đồng hành cùng giải Mai Vàng mở ra cơ hội để sinh viên tiếp cận những giải thưởng nghệ thuật lớn, trước hết là quan sát, học hỏi, sau đó từng bước tham gia và khẳng định bản thân.

Nghệ sĩ chia sẻ chuyện nghề, truyền lửa cho sinh viên

Tại buổi giao lưu, sinh viên sân khấu - điện ảnh hào hứng đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp với các nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Kim Xuân bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của điện ảnh TP.HCM, đồng thời trân trọng sự đầu tư, chu đáo và tâm huyết của những người làm phim trong việc mang đến cho khán giả những tác phẩm chân thật, giàu cảm xúc. Tác phẩm cần xuất phát từ trái tim người nghệ sĩ và có khả năng chạm đến trái tim người thưởng thức.

“Từ âm nhạc, sân khấu, điện ảnh đến hội họa, phim tài liệu, phim ngắn hay phim truyện, mỗi loại hình đều có giá trị riêng nếu mang đến những cảm xúc đẹp và chạm được đến người thưởng thức”, nghệ sĩ Kim Xuân nói.

Nhắc đến giải Mai Vàng, nghệ sĩ Kim Xuân mong muốn có thêm dịp chia sẻ về sân khấu - lĩnh vực có nhiều nghệ sĩ nổi bật của TP.HCM được ghi nhận qua giải thưởng hằng năm.

Từ trái qua: Đạo diễn Mai Thế Hiệp, nghệ sĩ Kim Xuân, đạo diễn Nhật Trung, nghệ sĩ Hạnh Thúy, diễn viên Tín Nguyễn tham gia giao lưu - Ảnh: BTC

Còn nghệ sĩ Lê Thiện cho rằng lòng tin, tình yêu và sự nỗ lực vượt qua những giới hạn của bản thân là ba yếu tố quan trọng đối với người nghệ sĩ. Bà nhắn nhủ các sinh viên hãy đón nhận những điều này một cách thoải mái, giữ niềm tin, nuôi dưỡng tình yêu và không ngừng cố gắng vượt qua những thử thách của chính mình.

Diễn viên Lê Phương chia sẻ được khán giả yêu quý, đồng hành và bình chọn cho giải thưởng như Mai Vàng là động lực để chị tiếp tục suy nghĩ, trăn trở và nỗ lực hơn với nghề.

Năm nay, chị được đề cử ở lĩnh vực điện ảnh với hai phim Cuộc chiến hạ lưu, Bóng ma hạnh phúc và lĩnh vực sân khấu với vai Giáng Hương trong vở Giáng Hương.

Lê Phương nói được đề cử giải Mai Vàng là sự ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện và những cơ hội được các cô chú, anh chị trong nghề tin tưởng, dìu dắt. Nhớ lại thời sinh viên, chị cho biết từng dành trọn ba năm cho việc học, cố gắng giành học bổng để trang trải chi phí sinh hoạt, không nhận show hay đi đóng phim vì muốn tập trung vào chuyên môn.

Chị nhắn sinh viên cần chú trọng nền tảng chuyên môn, đồng thời giữ đạo đức nghề nghiệp, sự đúng giờ, nghiêm túc, trách nhiệm và kỷ luật khi bước vào nghề. Chị nhấn mạnh người làm nghệ thuật cần giữ tình yêu nghề, tỉnh táo trước những lời khen chê và không để ánh hào quang làm ảnh hưởng đến giá trị bản thân.

Nghệ sĩ Lê Thiện (cầm micrô) cùng các nghệ sĩ giao lưu với sinh viên - Ảnh: BTC

Nghệ sĩ Hạnh Thúy cho biết chị có tình cảm và sự gắn bó với giải Mai Vàng từ nhiều năm trước. Dù từng nhiều lần không lọt vào vòng bình chọn, chị vẫn luôn là khán giả trung thành.

Chị mong giải thưởng tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị và nhà tài trợ để duy trì, phát triển, trở thành điểm hẹn thường niên ý nghĩa của những người yêu nghệ thuật.

Theo ban tổ chức, cuộc họp Hội đồng nghệ thuật giải Mai Vàng lần thứ 32 năm 2026 sẽ diễn ra ngày 30-11. Vòng bầu chọn giải Mai Vàng từ ngày 4-12-2026 đến hết ngày 7-1-2027. Dự kiến lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 32 năm 2026 diễn ra lúc 20h ngày 14-1-2027, tại Nhà hát Hòa Bình (số 240 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM).