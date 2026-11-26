Vietnam Airlines cảnh báo tình trạng mạo danh hãng để tuyển dụng, yêu cầu ứng viên nạp tiền và thực hiện các giao dịch tài chính - Ảnh: VNA

Ngày 26-11, Vietnam Airlines cảnh báo tình trạng mạo danh hãng để tuyển dụng, yêu cầu ứng viên nạp tiền, chuyển khoản dưới danh nghĩa tham gia dự án hợp tác với hãng.



Theo phản ánh hãng tiếp nhận, sau khi thông báo ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển, nhóm mạo danh hướng dẫn người tìm việc đăng ký tài khoản trên một website và nạp 100.000 đồng.

Tiếp đó, ứng viên được yêu cầu chuyển khoản thêm 200.000-300.000 đồng với lý do tham gia dự án hợp tác với Vietnam Airlines.

Hãng khẳng định không tổ chức, phối hợp hay ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thực hiện các hoạt động trên. Vietnam Airlines cũng không yêu cầu ứng viên nộp tiền hoặc thực hiện giao dịch tài chính trong quá trình tuyển dụng.

Qua rà soát, hãng còn phát hiện một số website, tài khoản mạng xã hội rao bán đề thi, tài liệu ôn thi tuyển dụng vào Vietnam Airlines. Đây không phải tài liệu do hãng phát hành hoặc công nhận.

Vietnam Airlines cho biết đã thu thập các tài liệu liên quan để báo cáo cơ quan chức năng, phối hợp xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Hãng khuyến cáo người tìm việc chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh tuyển dụng chính thức; không chuyển tiền, cung cấp dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mua tài liệu thi tuyển từ những nguồn chưa được xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, ứng viên cần lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan chức năng.

Cảnh báo được đưa ra ba ngày trước khi Vietnam Airlines tổ chức ngày hội việc làm lần thứ hai trong năm 2026. Ngoài hãng hàng không này, 9 doanh nghiệp trong ngành cũng tham gia tuyển dụng ở các lĩnh vực như tiếp viên hàng không, học viên phi công, kỹ thuật máy bay, phục vụ mặt đất, khai thác hàng hóa, thương mại và công nghệ.