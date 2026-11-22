Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 24-12, mở thêm nhiều đường bay phục vụ hành khách dịp Tết 2027 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đang hoàn tất thủ tục cấp phép các chuyến bay thương mại đầu tiên tại Long Thành, dự kiến hoạt động từ 0h ngày 24-12.



Khách ở đâu nên chọn bay Long Thành?

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines đăng ký khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội với 28 chuyến/tuần. Vietjet dự kiến đưa máy bay Airbus A321 đến sân bay mới ngay ngày đầu hoạt động, sau đó mở thêm các đường bay đi Hải Phòng, Vinh.

Đến giữa tháng 1-2027, sát cao điểm Tết, Vietjet dự kiến bổ sung máy bay, mở thêm các đường bay đến Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa, Phú Quốc và tăng chuyến trên một số chặng.

Theo ACV, giai đoạn đầu đến ngày 27-3-2027, Long Thành dự kiến khai thác tối đa 226 chuyến/tuần, gồm 182 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế. Lịch bay chính thức sẽ được cập nhật trong đầu tháng 12.

Như vậy, dịp Tết năm nay, người dân phía Nam có thêm lựa chọn về quê, nhất là trên các đường bay đông khách như Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Vậy ai nên chọn Long Thành, ai nên đi Tân Sơn Nhất? Với người dân khu Đông TP.HCM, nhất là khu vực Thủ Đức, Long Thành là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ kết nối qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Người dân Đồng Nai, đặc biệt tại Long Thành, Nhơn Trạch, Biên Hòa, cũng có thể rút ngắn quãng đường so với việc di chuyển vào Tân Sơn Nhất.

Ở chiều ngược lại, khách từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng bay vào để công tác tại các khu công nghiệp Đồng Nai hoặc du lịch Vũng Tàu, Hồ Tràm có thể chọn đáp xuống Long Thành để thuận tiện hơn.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi Long Thành đi vào hoạt động, khách cần kiểm tra kỹ sân bay khởi hành để tránh nhầm lẫn, lỡ chuyến - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khi đó, với người sống tại trung tâm và phía Tây TP.HCM như Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân nên ưu tiên chọn Tân Sơn Nhất do có nhiều chuyến bay, dễ chọn giờ khởi hành. Điều này đặc biệt thuận tiện với người thường xuyên đi công tác hoặc cần thay đổi lịch trình.

Các hãng bay cho biết khi "chốt" phân chia đường bay giữa hai sân bay trong thời gian tới, khách phải xem lịch bay thực tế. Nếu Long Thành có giờ bay đẹp, giá vé tốt thì vẫn đáng chọn, kể cả phải đi xa hơn.



Chưa kể, TP.HCM và Đồng Nai đang chuẩn bị các tuyến xe buýt kết nối Long Thành với trung tâm thành phố, Tân Sơn Nhất và các đầu mối giao thông. Nếu có xe trung chuyển thuận tiện, chi phí ra sân bay mới có thể giảm đáng kể so với đi taxi.

Dù vậy, khách cũng cần tính chuyện kẹt xe trên cao tốc, nhất là giờ cao điểm. Có khi vé máy bay rẻ hơn vài trăm nghìn đồng nhưng tiền taxi, thời gian đi đường lại tăng lên.

Coi chừng đặt vé một nơi, chạy nhầm sân bay khác Chuyện đi nhầm sân bay không phải lo xa. Hồi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất mới mở, không ít khách đã chạy nhầm sang T1. Có người đặt vé Vietnam Airlines đi Hà Nội nhưng theo thói quen lại vào nhà ga T1 do Vietjet đang khai thác. Đến khi biết phải sang T3 thì đã trễ chuyến. Từ cuối năm nay, nếu nhầm giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất thì còn rắc rối hơn. Hai sân bay cách nhau hàng chục km, không thể chuyển qua lại nhanh như giữa T1 và T3.

Vì vậy, khi đặt vé, khách cần nhìn kỹ mã sân bay SGN là Tân Sơn Nhất, LTH là Long Thành. Đặc biệt, vé khứ hồi cũng phải xem kỹ cả hai chiều. Có thể lượt đi bay từ Tân Sơn Nhất nhưng lượt về lại đáp Long Thành.