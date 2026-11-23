Học viên phi công thực hành trên buồng lái mô phỏng Airbus A320 - Ảnh: VIAA

Cuộc đua bắt đầu từ học phí

Vietnam Airlines dự kiến tổ chức ngày hội việc làm ngày 29-11, một trong kế hoạch tuyển 1.000 tiếp viên năm 2026. Sun PhuQuoc Airways cũng tìm khoảng 1.000 người. Vietjet, Vietravel Airlines liên tiếp tuyển dụng, hỗ trợ học phí, sinh hoạt và giới thiệu thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.



Cuộc cạnh tranh nhân lực diễn ra khi đội máy bay và mạng khai thác cùng mở rộng. Quy mô khai thác tăng kéo theo nhu cầu nhân lực.

Tuy nhiên, với phi công, từ tuyển học viên đến đủ điều kiện tham gia khai thác cần thời gian dài.

Các hãng phải chuẩn bị nguồn người song song với kế hoạch nhận tàu, mở đường bay.

Vietnam Airlines giới thiệu tổng thu nhập tiếp viên từ 26 - 50 triệu đồng/tháng tùy chức danh. Vietjet công bố mức lên đến 30 triệu đồng với tiếp viên mới, 65 triệu đồng với tiếp viên trưởng. Sun PhuQuoc Airways đưa ra thu nhập khởi điểm từ 24 triệu đồng.



Các hãng còn hỗ trợ chi phí vào nghề. Sun PhuQuoc Airways công bố đào tạo miễn phí. Vietjet từng giảm 50% học phí trong đợt tuyển tháng 9. Vietravel Airlines miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt đến 3 triệu đồng/tháng trong đợt tuyển trước.

Các hãng hàng không bổ sung tàu bay, mở rộng đường bay, kéo theo nhu cầu tuyển dụng và đào tạo thêm phi công, tiếp viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Muốn học cầm lái máy bay, phải qua những gì?

Theo nhiều phi công, đường vào buồng lái đòi hỏi người học đáp ứng yêu cầu về kiến thức, sức khỏe và kỹ năng qua nhiều giai đoạn huấn luyện. Trước khi theo nghề, học viên cần cân nhắc cả chi phí, thời gian đào tạo và cơ hội việc làm.

Tại Học viện Hàng không Victoria, học viên có thể lựa chọn chương trình theo hướng giấy phép phi công thương mại (CPL) hoặc giấy phép phi công tổ lái nhiều thành viên (MPL).



Lộ trình CPL dự kiến kéo dài 24 tháng, gồm lý thuyết, bay cơ bản tại trường liên kết quốc tế, chuyển loại và tích lũy kinh nghiệm khai thác. Chương trình MPL dự kiến 18 tháng, theo định hướng khai thác của Vietjet.

Hệ thống buồng mô phỏng bay Airbus A320 - Ảnh: VIAA

Qua từng giai đoạn, học viên chuyển từ kiến thức nền tảng sang vận hành loại máy bay cụ thể. Với Airbus A320, nội dung chuyển loại tập trung vào hệ thống tàu bay, quy trình vận hành và phối hợp tổ lái.

Huấn luyện trên đường bay có giám sát giúp học viên tiếp tục hoàn thiện kỹ năng trong thực tế. Học viện dự kiến phỏng vấn tuyển sinh ngày 15-12. Với ứng viên, đây cũng là dịp làm rõ yêu cầu đầu vào, lộ trình và các khoản chi phí trước khi quyết định theo học.

Ở Trường phi công Bay Việt, chương trình phi công cơ bản kéo dài khoảng 18 - 20 tháng. Theo lộ trình trường công bố, riêng chuyển loại tại hãng mất khoảng bốn tháng. Huấn luyện tại sân và tích lũy kinh nghiệm bay mất thêm khoảng bốn tháng, tùy chương trình.

Như vậy, mốc hai năm là thời gian chuẩn bị của một số lộ trình, còn thời điểm học viên đủ điều kiện tham gia khai thác phụ thuộc từng chương trình và kết quả huấn luyện.

Người học cũng phải tính chi phí theo từng chặng. Bay Việt công bố riêng khóa CPL kết hợp năng định bay bằng thiết bị trên máy bay nhiều động cơ có học phí 50.000 - 70.000 USD tại trường đối tác, cộng 100 triệu đồng phí quản lý. Lý thuyết và các giai đoạn huấn luyện khác có học phí riêng.

Đại diện các hãng bay cho biết phi công có thu nhập cao, tùy chức danh, giờ bay và phụ cấp. Việc bổ sung tàu bay, mở rộng mạng bay cũng đòi hỏi các hãng đẩy mạnh tuyển dụng và đào tạo phi công, tiếp viên.



Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến ngày 15-10, cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tăng 26 chiếc so với năm trước. Trong đó, Vietjet có 107 chiếc, Vietnam Airlines có 94 chiếc. Trong 10 tháng đầu năm, các hãng Việt Nam vận chuyển 50,2 triệu lượt khách, tăng 7%. Lượng khách qua các sân bay đạt 110,4 triệu lượt, tăng 10,2%; riêng khách quốc tế đạt 42,8 triệu lượt, tăng 11,3%.

Hàng không 'khát'... phi công TTO - Thị trường hàng không Việt Nam đang hoạt động nhộn nhịp. Các hãng liên tục mua máy bay, tăng tần suất khai thác, mở đường bay mới. Tuy nhiên, đội ngũ phi công lại thiếu trầm trọng.



