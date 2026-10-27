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75% phi công châu Âu từng ngủ gật ngay trong buồng lái

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Dù thiếu thời gian nghỉ ngơi và kiệt sức sau những ca bay kéo dài, nhiều phi công châu Âu vẫn chọn tiếp tục làm việc thay vì báo cáo tình trạng mệt mỏi vì sợ bị hãng kỷ luật.

Báo động tình trạng phi công ngủ gật khi đang lái máy bay - Ảnh 1.

Chỉ 1/3 phi công cho biết họ chủ động cảnh báo việc không đủ sức khỏe để làm nhiệm vụ - Ảnh: AP

Báo Guardian ngày 26-10 dẫn báo cáo từ Hiệp hội Phi công châu Âu (ECA) cho thấy 3/4 phi công của các hãng hàng không châu Âu từng trải qua những cơn ngủ gật ngắn ngay trong buồng lái, trong khi gần 1/4 thường xuyên điều khiển máy bay khi cơ thể rất mệt mỏi.

Khảo sát được thực hiện hồi tháng 8 vừa qua trên gần 7.200 cơ trưởng và cơ phó. Kết quả cho thấy 75% người tham gia khảo sát từng có ít nhất một lần ngủ gật ngắn - hiện tượng ngủ thiếp đi một cách vô thức - khi đang điều khiển máy bay trong vòng bốn tuần trước đó. 

Phi công làm việc cho các hãng hàng không có trụ sở tại Ireland và Malta ghi nhận tỉ lệ gặp sự cố này cao nhất.

Khảo sát chỉ ra rằng phi công đang thiếu thời gian nghỉ ngơi, chịu áp lực phải kéo dài giờ làm việc và lo sợ bị kỷ luật nếu khai báo không đủ điều kiện sức khỏe để làm nhiệm vụ. 

Hơn 1/3 số người được hỏi thừa nhận họ không được nghỉ ngơi đầy đủ để ngăn chặn sự mệt mỏi tích tụ theo thời gian.

Trong ngành hàng không, sự mệt mỏi có thể bắt nguồn từ ca làm việc kéo dài, nghỉ ngơi không đủ, lịch trình thất thường và việc bay qua nhiều múi giờ làm rối loạn chu kỳ sinh học tự nhiên. 

Đây là mối lo ngại an toàn nghiêm trọng vì nó có thể làm suy giảm khả năng phán đoán, độ tập trung và ảnh hưởng đến khả năng xử lý tình huống bất ngờ của phi công. 

Theo quy định an toàn hàng không châu Âu, các hãng bay buộc phải thiết lập hệ thống phát hiện, giám sát và quản lý rủi ro phi hành đoàn kiệt sức.

Dù tình trạng kiệt sức diễn ra phổ biến, chỉ 1/3 số phi công thường chủ động báo cáo không đủ sức khỏe làm nhiệm vụ khi mệt mỏi. 

Gần 24% thừa nhận họ vẫn tiếp tục bay thay vì báo cáo tình trạng kiệt sức, trong khi 16,8% khác chọn cách xin nghỉ ốm để thay thế. 

Gần một nửa số phi công lo ngại các biện pháp kỷ luật từ ban quản lý nếu báo cáo mình kiệt sức, còn chỉ 11,9% tin tưởng vào hệ thống báo cáo mức độ mệt mỏi của hãng hàng không mà họ đang làm việc.

Phi công thuộc các hãng hàng không tại Ireland và Malta là nhóm lo sợ bị ban quản lý trả đũa nhất và có mức độ tin tưởng thấp nhất vào hệ thống báo cáo. 

Tỉ lệ phi công chấp nhận bay khi mệt mỏi cao hơn tại Tây Ban Nha, Ireland và Pháp, khi 2/5 số phi công ở Tây Ban Nha và 1/3 ở Ireland cũng như Pháp thường xuyên bay trong tình trạng kiệt sức. Tỉ lệ này ở Anh thấp hơn hẳn, chỉ 1/10.

3/4 phi công châu Âu từng ngủ gật ngay trong buồng lái - Ảnh 3.2 máy bay Philippines va chạm trên không, cả 4 phi công thiệt mạng

Hai máy bay huấn luyện của Không quân Philippines va chạm trên không rồi rơi tại căn cứ, khiến bốn phi công thiệt mạng.

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    Chủ đề: châu Âu phi công

    Dòng sự kiện: Hàng không

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