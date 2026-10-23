Phó thủ tướng yêu cầu rà soát sức khỏe, nhân thân phi công nước ngoài

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không - Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không, trong đó yêu cầu tăng cường quản lý nhân sự nước ngoài và thiết bị bay không người lái.

Hoàn thiện quy định quản lý thiết bị bay không người lái

Theo kết luận, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển và quản lý thiết bị bay không người lái; sớm nghiên cứu, xây dựng bản đồ số về bảo đảm an ninh hàng không, thể hiện các khu vực cấm bay, hạn chế bay trên toàn quốc.

Thông tin về các khu vực cấm bay cần được công khai, đồng thời cắm biển báo để cảnh báo, ngăn ngừa thiết bị bay không người lái và các vật thể bay khác xâm nhập.

Bộ Công an cũng được yêu cầu tăng cường điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thiết bị bay không người lái đe dọa hoặc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Đáng chú ý, bộ cần thường xuyên rà soát, đánh giá công tác quản lý, xác minh nhân thân, tình trạng sức khỏe và quá trình công tác của nhân sự nước ngoài trong ngành hàng không Việt Nam, nhất là phi công nước ngoài. Qua đó kịp thời phát hiện, phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Bộ Quốc phòng phối hợp quản lý hoạt động bay của thiết bị bay không người lái theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường giám sát các thiết bị này trong phạm vi quản lý, nhất là tại khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu sửa đổi Luật Phòng không nhân dân và các văn bản dưới luật, trong đó quy định chi tiết hoạt động bay của thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay khác, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng và quân sự tại cảng hàng không, sân bay.

Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến thiết bị bay không người lái, kể cả hàng gửi qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh và thương mại điện tử xuyên biên giới. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi buôn lậu, nhập khẩu, vận chuyển trái phép.

Đảm bảo an ninh, an toàn tại các sân bay

Phó thủ tướng yêu cầu sân bay Long Thành giai đoạn 1 đưa vào khai thác phải bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất - Ảnh: THUẬN VĂN



Phó thủ tướng lưu ý cần ưu tiên khắc phục những bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực phục vụ hành khách, hàng hóa và hiệu quả khai thác tại các cảng hàng không.

Theo đó việc bảo đảm an ninh, an toàn phải đi đôi với tạo thuận lợi cho hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, bởi cảng hàng không vừa là cửa khẩu vừa là bộ mặt quốc gia.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý rủi ro, xây dựng và hoàn thiện phương án, kế hoạch khẩn nguy, kịch bản ứng phó với các nguy cơ mới.

Các đơn vị cần xây dựng phương án, tổ chức diễn tập phòng, chống bạo loạn, khủng bố, khẩn nguy an ninh hàng không; ứng phó nguy cơ từ thiết bị bay không người lái đe dọa an ninh, an toàn hàng không, đồng thời diễn tập cứu hộ, cứu nạn và xử lý tình huống bất ngờ. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý 1-2027.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát toàn diện phương án, điều kiện cần thiết để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất.

Đối với các sự kiện APEC 2027, UBND tỉnh An Giang được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trước, trong và sau sự kiện.