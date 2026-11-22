Giá vàng thế giới lùi sát mốc 3.500 USD/ounce - Ảnh: THANH HIỆP

Thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch từ ngày 16 đến 20-11 với đà giảm mạnh. Trong phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay có thời điểm mất khoảng 3%, xuống 3.502,93 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9-2025.

Tính chung cả tuần, kim loại quý giảm khoảng 9,4%, ghi nhận tuần mất giá mạnh nhất trong 8 tháng.

Phố Wall nghiêng về kịch bản giá vàng vẫn... giảm

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đặt cược xác suất 96% Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) khiến một bộ phận nhà đầu tư phải bán các tài sản khác, trong đó có vàng, để bù đắp thua lỗ.

Theo khảo sát của Kitco News về triển vọng giá vàng tuần tới, trong 15 chuyên gia Phố Wall tham gia, có 9 người (60%) dự báo giá tiếp tục giảm, 4 người (27%) kỳ vọng giá tăng và 2 người (13%) cho rằng giá đi ngang.

Khảo sát trực tuyến với 207 nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy tâm lý thận trọng. Có 95 người (46%) dự báo giá vàng giảm, trong khi 74 người (36%) kỳ vọng tăng và 38 người (18%) cho rằng giá đi ngang.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex (công ty chuyên về giao dịch và phân tích thị trường ngoại hối), cho rằng nếu giá vàng xuyên thủng mốc 3.500 USD/ounce, kim loại quý có thể tiếp tục giảm về vùng 3.430-3.450 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần qua - Dữ liệu: TradingView

Tuy nhiên, ông cũng chờ đợi dấu hiệu đảo chiều sau đợt bán mạnh. Một tín hiệu ban đầu có thể xuất hiện nếu giá vàng vượt mức cao nhất của phiên giao dịch liền trước, điều mà kim loại quý chưa làm được kể từ ngày 9-11.

Fed và dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục chi phối

Không phải tất cả chuyên gia đều bi quan về triển vọng vàng. Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho rằng đợt bán tháo vừa qua đã diễn ra quá mạnh và giá vàng có thể phục hồi trong tuần tới.

Dù vậy, ông lưu ý nếu thị trường chứng khoán tiếp tục suy yếu, nhà đầu tư có thể còn phải bán vàng để bù đắp các khoản thua lỗ khác.

Trong khi đó, Norman Liebke, chuyên gia phân tích ngoại hối và hàng hóa tại Commerzbank, nhận định đợt giảm sâu vừa qua có thể đã đi quá xa. Nếu kỳ vọng lãi suất ổn định trở lại, giá vàng có khả năng phục hồi.

Ngược lại, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục giảm khi hoạt động bán tài sản để giảm rủi ro trên thị trường chứng khoán chưa có dấu hiệu kết thúc.

Bước sang tuần giao dịch từ ngày 23 đến 27-11, thị trường sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm.

Ngoài ra, số liệu tăng trưởng GDP, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất.

Nếu lạm phát tiếp tục cao, Fed có thêm lý do duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó gây sức ép lên vàng. Ngược lại, tín hiệu lạm phát hạ nhiệt có thể giúp kim loại quý phục hồi.

Các chuyên gia cũng lưu ý, tuần tới cũng có ít phiên giao dịch hơn do thị trường Mỹ nghỉ Lễ Tạ ơn ngày 26-11. Thanh khoản suy giảm có thể khiến giá vàng biến động mạnh hơn khi xuất hiện thông tin bất ngờ.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới gần 23 triệu đồng/lượng Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC tuần qua cũng giảm mạnh theo diễn biến thế giới. Kết tuần, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133,5 triệu đồng/lượng bán ra và 128,5 triệu đồng/lượng mua vào, giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 6 triệu đồng ở chiều mua so với đầu tuần. Giá vàng nhẫn cũng lùi về 127,3 triệu đồng/lượng mua vào và 133,3 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa giá mua và bán vàng miếng SJC đã lên tới 5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn chênh lệch 6 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch này, người mua vàng phải đối mặt với rủi ro thua lỗ đáng kể nếu bán lại trong thời gian ngắn. Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 110,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước khoảng 22,8 triệu đồng/lượng.

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