Từ sát 3.900 USD/ounce đầu tuần, kết thúc tuần giao dịch, giá vàng thế giới đã giảm về ngưỡng 3.500 USD/ounce - Ảnh chụp màn hình

Với mức giá hiện tại, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới còn khoảng 110,9 triệu đồng/lượng.

Sức nóng lãi suất 'dìm' giá vàng

Các yếu tố chính gây áp lực giảm lên giá vàng trong tuần này là dự báo về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát. Theo dự báo của JPMorgan, Fed có thể tăng lãi suất 3 lần, vào tháng 12-2026, tháng 1 và tháng 3- 2027.

Nếu điều này trở thành sự thật, khi đó dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển về Mỹ, đồng USD chịu áp lực tăng giá, gây sức ép lên giá vàng, còn các nền kinh tế mới nổi sẽ phải đối mặt với áp lực tỉ giá và chi phí vay nợ ngày càng lớn. Nhiều ngân hàng trung ương khác sẽ gặp khó khăn hơn nếu muốn hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng trong nước.

Bên cạnh đó giá vàng giảm còn do làn sóng bán tháo cổ phiếu AI đã dẫn đến việc nhà đầu tư bị call margin (lệnh gọi ký quỹ bổ sung) và buộc phải bán ra những tài sản có thanh khoản cao như vàng để lấy tiền mặt bù lỗ cho danh mục cổ phiếu.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng 3,7 tấn vàng trong phiên cuối tuần, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.034,4 tấn vàng. Tuần này, quỹ bán ròng khoảng 10 tấn vàng.

Tuy nhiên vẫn có dự báo lạc quan hơn. Một số chuyên gia cho rằng giá vàng có thể tiếp tục giảm trong vài phiên tới, nhưng rất có khả năng giá vàng và giá bạc sắp chạm đáy.

Còn Morgan Stanley dự báo giá vàng có khả năng hồi phục mạnh trong nửa cuối năm 2027, thậm chí vượt 5.000 USD/ounce.

Động lực chính đến từ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, cùng dòng tiền từ các quỹ đầu tư vàng.

Giá vàng miếng SJC lùi về ngưỡng 133 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay giảm thêm 700.000 triệu đồng/lượng - Ảnh: T.L

Trong nước, giá vàng miếng SJC hôm nay giảm 700.000 triệu đồng/lượng, bán ra còn 133,5 triệu đồng/lượng (bán ra), mua vào 128,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 9999 bán ra ở mức 133,3 triệu đồng/lượng, mua vào 127,3 triệu đồng/lượng.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 137,8 triệu đồng/lượng, mua vào 133,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 133,5 triệu đồng/lượng, mua vào 132 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC đã kéo giãn chênh lệch giá mua - bán rất xa, lên đến 5 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 6 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn. Đây là mức chênh kỷ lục trong nhiều tháng trở lại.

So với mức đỉnh của năm nay là 192 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC đã giảm đến 58,5 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 30,4%, còn giá vàng thế giới giảm tương đương 36,8%.

Giá bạc thế giới đóng cửa tuần giao dịch với mức giảm 1,64 USD/ounce, còn 40,66 USD/ounce. quy đổi tương đương 1,27 triệu đồng/lượng. Giá bạc trong nước đã giảm về vùng rất thấp. Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,49 triệu đồng/lượng và mua vào 1,439 triệu đồng/lượng. Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,578 triệu đồng/lượng, mua vào 1,533 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,305 triệu đồng/lượng, mua vào 1,266 triệu đồng/lượng. Đây là mức thấp nhất trong vòng hơn một năm qua. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY