Nhiều người cho rằng mức giá hiện nay đã thích hợp để mua vào và khả năng giá vàng sẽ hồi phục mạnh vào tháng 12. Nhưng có nên mạo hiểm? - Ảnh: T.T.

Sau chuỗi ngày lao dốc, giá vàng đang khiến thị trường chia thành hai tâm lý trái ngược: người nắm giữ lo ngại giá còn giảm, trong khi người chưa mua lại xem đây là cơ hội xuống tiền. Tuy nhiên, mức giảm mạnh chưa đồng nghĩa vàng đã chạm đáy.

Giá vàng giằng co mạnh, vẫn chưa thể quay lại ngưỡng 3.600 USD/ounce

Sau khi rơi xuống sát 3.500 USD/ounce vào trưa nay 20-11, giá vàng thế giới đã hồi phục nhưng chinh phục bất thành ngưỡng 3.600 USD/ounce và liên tục giằng co mạnh. Lúc 22h30 hôm nay, giá vàng thế giới ở mức 3.565 USD/ounce.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 111,7 triệu đồng/lượng.

Liên tục những ngày gần đây, mỗi ngày giá vàng thế giới giảm đến hơn 100 USD/ounce khiến những người nắm giữ vàng lo lắng.

Trên khắp các diễn đàn, rất nhiều nhà đầu tư tỏ ra hoang mang vì không biết mốc nào mới là đáy, vì chỉ trong vòng 10 ngày qua giá vàng thế giới đã từ khoảng 4.150 USD/ounce về 3.520 USD/ounce, tương đương mức giảm 630 USD/ounce (19,7 triệu đồng/lượng).

Trong nước, dù giá vàng thế giới biến động trong biên độ rất rộng nhưng giá vàng miếng SJC đứng im ở mức 134,2 triệu đồng/lượng (bán ra), mua vào 129,2 triệu đồng/lượng từ trưa nay.

Giá vàng 9999 bán ra ở mức 134 triệu đồng/lượng, mua vào 128 triệu đồng/lượng.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 138,4 triệu đồng/lượng, mua vào 134,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 133 triệu đồng/lượng, mua vào 131 triệu đồng/lượng.

Một diễn biến đáng chú ý, đó là Công ty SJC đã kéo giãn chênh lệch giá mua - bán rất xa, lên đến 5 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 6 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn. Đây là mức chênh kỷ lục trong nhiều tháng trở lại.

Lý do các công ty vàng giảm mạnh giá mua vào là do giá vàng thế giới giảm quá nhanh trong những ngày gần đây, chưa biết đâu là đáy, do vậy phải giảm giá mua vào để phòng ngừa rủi ro.

Tối nay giá vàng thế giới giằng co mạnh - Ảnh chụp màn hình

Thời điểm thích hợp để mua vào?

So với mức đỉnh của năm nay là 192 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC đã giảm đến 57,8 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 30,1%, còn giá vàng thế giới giảm tương đương 37,1%.

Câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư đặt ra là hiện giá vàng đã giảm quá sâu, vậy lúc này có nên "tham lam khi người khác sợ hãi"?

Nhiều chuyên gia cho rằng việc giá vàng thế giới giảm đến 630 USD/ounce chỉ trong 10 ngày là do thị trường đã tiêu thụ trước tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 12. Cú rũ sạch của giá vàng vừa qua là nhằm tạo đà cho giá vàng đi lên trong tháng 12 tới.

Tuy nhiên cũng có ý kiến nhận định những ngày qua giá vàng thế giới biến động rất mạnh và vẫn chưa dò được đáy. Trong khi đó giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới đến 22,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức chênh kỷ lục, do vậy mua ở thời điểm này khá rủi ro, nhà đầu tư nên tạm thời quan sát thị trường.

Giá bạc trong nước đã xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một năm qua - Ảnh: H.N. Giá bạc thế giới tối nay ở mức 41,78 USD/ounce, quy đổi tương đương 1,3 triệu đồng/lượng. Giá bạc trong nước đã giảm về vùng rất thấp. Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,499 triệu đồng/lượng và mua vào 1,449 triệu đồng/lượng. Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,578 triệu đồng/lượng, mua vào 1,533 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,348 triệu đồng/lượng, mua vào 1,308 triệu đồng/lượng. Đây là mức thấp nhất trong vòng hơn một năm qua. Theo ghi nhận, hôm nay Công ty Phú Quý tiếp tục ngưng bán ra cho đại lý nhưng vẫn mua vào tối đa 200 ký/ngày với một đại lý. Tại thị trường tự do, giá bán ra với bạc Phú Quý cao hơn khoảng 4 triệu đồng/ký so với giá niêm yết tại Công ty Phú Quý. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY