Liên tục những ngày gần đây, mỗi ngày giá vàng thế giới giảm đến hơn 100 USD/ounce - Ảnh chụp màn hình

Chênh lệch giá mua - bán vàng lên đến 6 triệu đồng/lượng

Liên tục những ngày gần đây, mỗi ngày giá vàng thế giới giảm đến hơn 100 USD/ounce khiến những người nắm giữ vàng choáng váng.

Trên khắp các diễn đàn rất nhiều nhà đầu tư tỏ ra hoang mang vì không biết mốc nào mới là đáy, vì chỉ trong vòng 10 ngày qua giá vàng thế giới đã từ khoảng 4.150 USD/ounce về 3.519 USD/ounce, tương đương mức giảm 631 USD/ounce (19,7 triệu đồng/lượng).

Trong nước, giá vàng miếng SJC trưa nay giảm 2 triệu đồng/lượng, chỉ còn 134,2 triệu đồng/lượng, mua vào 129,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng 9999 bán ra ở mức 134 triệu đồng/lượng, mua vào 128 triệu đồng/lượng.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 138,4 triệu đồng/lượng, mua vào 134,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 133 triệu đồng/lượng, mua vào 131 triệu đồng/lượng.

Một diễn biến đáng chú ý đó là Công ty SJC đã kéo giãn chênh lệch giá mua - bán rất xa, lên đến 5 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 6 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn. Đây là mức chênh kỷ lục trong nhiều tháng trở lại.

Lý do các công ty vàng giảm mạnh giá mua vào là do giá vàng thế giới giảm quá nhanh trong những ngày gần đây, chưa biết đâu là đáy do vậy phải giảm giá mua vào để phòng ngừa rủi ro.

Giá vàng miếng SJC đã giảm đến 57,8 triệu đồng/lượng so với đỉnh

Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới lên mức kỷ lục: 24,2 triệu đồng/lượng - Ảnh: N.P.

So với mức đỉnh của năm nay là 192 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC đã giảm đến 57,8 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 30,1%. Nhưng mức giảm này vẫn thấp hơn nhiều so với mức giảm của giá vàng thế giới.

Đầu năm nay, giá vàng thế giới từng chạm mức 5.600 USD/ounce sau đó giảm về quanh mức 3.520 USD/ounce hiện nay. Như vậy giá vàng thế giới đã giảm đến 2.080 USD/ounce, tương đương 37,1%.

Với mức giá hiện nay, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng tương đương 109,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới lên mức kỷ lục: 24,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ và xu hướng tăng của đồng USD. Chỉ trong khoảng 10 ngày, giá vàng thế giới đã để mất hàng loạt mốc quan trọng và từ 4.000 USD/ounce xuống ngưỡng 3.500 USD/ounce.

Triển vọng lãi suất Fed cao hơn lâu hơn và xu hướng tăng của đồng USD đã tạo áp lực lên giá vàng. Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược khả năng 100% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Một số chuyên gia dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% trong tháng 12 và có thể tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 1 và tháng 3-2027 nhưng cũng dự báo Fed chọn bước nhảy lãi suất lên đến 0,5% trong cuộc họp tháng 12.

Giá bạc cũng giảm mạnh theo giá vàng - Ảnh: H.N. Trong khi đó giá bạc thế giới không thể trụ vững và giảm mạnh theo giá vàng, hiện chỉ còn 41,1 USD/ounce, tương đương 1,28 triệu đồng/lượng. Giá bạc trong nước đã giảm về vùng rất thấp. Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,459 triệu đồng/lượng và mua vào 1,411 triệu đồng/lượng. Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,56 triệu đồng/lượng, mua vào 1,515 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,305 triệu đồng/lượng, mua vào 1,266 triệu đồng/lượng. Đây là mức thấp nhất trong vòng hơn một năm qua. Theo ghi nhận, hôm nay Công ty Phú Quý tiếp tục ngưng bán ra cho đại lý nhưng vẫn mua vào tối đa 200 kg/ngày với một đại lý. Tại thị trường tự do, giá bán ra với bạc Phú Quý cao hơn khoảng 4 triệu đồng/kg với giá niêm yết tại Công ty Phú Quý. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY