Giá vàng thế giới sáng nay phục hồi lên 3.580 USD/ounce - Ảnh: THANH HIỆP

Lúc 7h ngày 26-11, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.580 USD/ounce, tăng 18 USD/ounce, tương đương 0,5% trong 24 giờ qua.

Vàng thế giới hồi phục

Diễn biến này xuất hiện sau phiên giao dịch đầy biến động ngày 25-11. Theo Reuters, giá vàng có thời điểm giảm hơn 3%, xuống 3.445,8 USD/ounce, xuyên mốc 3.500 USD/ounce và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8-2025.

Áp lực lên kim loại quý gia tăng sau khi Mỹ công bố loạt dữ liệu kinh tế mới. Theo Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức 0,5% của tháng 9.

Tuy nhiên, tính theo năm, PCE tăng 3,8%, cao hơn mức 3,6% của tháng trước. PCE lõi cũng tăng từ 3,1% lên 3,3%, cho thấy áp lực lạm phát vẫn dai dẳng. Trong khi đó, kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,3% trong quý 3, cao hơn ước tính trước đó.

Các dữ liệu này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12. Thị trường đang tính đến khả năng Fed tăng thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 8 và 9-12.

Diễn biến giá vàng thế giới trong phiên sáng 26-11 - Dữ liệu: TradingView

Tuy nhiên, giá vàng đã phục hồi trong sáng nay khi đồng USD suy yếu, với chỉ số DXY (chỉ số đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt) ở mức 103,70 điểm, giảm 0,01%.

Bên cạnh đó, chính sách thuế quan của Mỹ cũng được thị trường quan tâm. Hãng tin Reuters cho biết ngày 25-11, chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất áp thuế mới với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại nhằm bảo vệ doanh nghiệp sản xuất trong nước. Các mức thuế chưa có hiệu lực và có thể được triển khai từ tháng 1-2027, sau quá trình lấy ý kiến và điều trần dự kiến bắt đầu ngày 25-1-2027.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC sáng nay niêm yết ở mức 129,1 triệu đồng/lượng mua vào và 134,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn SJC được niêm yết mua vào 127,9 triệu đồng/lượng, bán ra 133,9 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112,18 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và các chi phí liên quan. Như vậy, giá bán vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 21,92 triệu đồng/lượng.

Giá bạc giao ngay trên Kitco sáng 26-11 ở mức 41,35 USD/ounce, tăng nhẹ 0,17% so với phiên trước. Quy đổi theo tỉ giá trong nước, giá bạc tương đương khoảng 1,3 triệu đồng/lượng.

Dầu Brent tăng hơn 3,5%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 25-11, khi lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông gia tăng.

Theo Reuters, dầu Brent chốt phiên ở mức 94,61 USD/thùng, tăng 3,21 USD, tương đương 3,5%. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,63 USD, tương đương 2%, lên 83,68 USD/thùng.

Giá dầu tăng trong phiên 25-11, một phần nhờ lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung. Theo Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại công ty môi giới PVM, hoạt động mua bù các vị thế bán trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ cũng góp phần hỗ trợ giá.

Trong khi đó, tồn kho dầu thô Mỹ tăng 1,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20-11, thấp hơn dự báo 1,5 triệu thùng của giới phân tích. Thị trường hiện hướng sự chú ý đến cuộc họp OPEC+ ngày 29-11. Đây là liên minh gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu đồng minh, sẽ thảo luận về chính sách sản lượng trong năm 2027.

Trên thị trường tiền số, Bitcoin giao dịch quanh 60.200 USD, tăng 0,75% trong 24 giờ qua. Đồng tiền số lớn nhất thế giới đang phục hồi nhẹ và trở lại trên ngưỡng 60.000 USD.

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