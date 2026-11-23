Giá vàng thế giới bật tăng gần 67 USD/ounce trong sáng 23-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Lúc 7h sáng 23-11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.581,94 USD/ounce, tăng 66,95 USD/ounce, tương đương 1,9% trong 24 giờ qua.

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại

Đà phục hồi của giá kim loại quý diễn ra sau một tuần giao dịch đầy biến động. Kết thúc tuần trước, giá vàng thế giới dừng ở mức 3.539 USD/ounce. Tính chung cả tuần, kim loại quý mất khoảng 350 USD/ounce, tương đương gần 11 triệu đồng/lượng.

Áp lực bán xuất phát từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12, qua đó hỗ trợ đồng USD và làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Bên cạnh đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) cũng khiến nhà đầu tư tăng nhu cầu tiền mặt, kéo theo hoạt động bán vàng và bạc.

Chỉ số USD Index (DXY), đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, sáng nay đứng quanh 103,8 điểm, duy trì trạng thái đi ngang.

Tuy nhiên, triển vọng giá vàng trong tuần này vẫn được đánh giá thận trọng. Khảo sát mới nhất của Kitco News với 15 chuyên gia Phố Wall cho thấy có đến 60% dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần 23 đến 29-11, trong khi 27% kỳ vọng kim loại quý phục hồi và 13% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Diễn biến giá vàng thế giới trong phiên sáng 23-11 - Dữ liệu: TradingView

Trao đổi với Kitco News, ông Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cảnh báo nếu giá vàng xuyên thủng mốc 3.500 USD/ounce, kim loại quý có thể giảm thêm khoảng 300 USD/ounce. Vùng hỗ trợ tiếp theo được ông đề cập nằm trong khoảng 3.256 - 3.280 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC tuần qua cũng giảm mạnh theo diễn biến thế giới.

Kết tuần, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133,5 triệu đồng/lượng bán ra và 128,5 triệu đồng/lượng mua vào, giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với đầu tuần.

Giá vàng nhẫn SJC cũng lùi về 127,3 triệu đồng/lượng mua vào và 133,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Khoảng cách giữa giá mua và bán vàng miếng SJC đã lên tới 5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn chênh lệch 6 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch này, người mua vàng phải đối mặt với rủi ro thua lỗ đáng kể nếu bán lại trong thời gian ngắn.

Quy đổi theo tỉ giá Vietcombank cập nhật sáng 23-11, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước khoảng 21,3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá bạc thế giới cũng phục hồi. Theo dữ liệu Kitco, bạc giao ngay được giao dịch quanh mức 42,23 USD/ounce, tăng 1,1 USD/ounce, tương đương 2,67% trong ngày.

Giá dầu Brent giảm nhẹ

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong sáng đầu tuần. Cập nhật lúc 7h, dầu WTI giao dịch ở mức 82,86 USD/thùng, giảm 0,55 USD, tương đương 0,66%. Dầu Brent ở mức 91,82 USD/thùng, giảm 0,75 USD, tương đương 0,81%.

Theo Reuters, thị trường dầu đang chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung dư thừa. Trước đó, giá dầu đã giảm trong phiên 18-11 sau khi số liệu tồn kho dầu thô và nhiên liệu tại Mỹ tăng cao hơn dự kiến, củng cố lo ngại nguồn cung vượt nhu cầu.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu dầu tại Trung Đông phục hồi cũng góp phần gây áp lực lên giá. Dù các rủi ro địa chính trị và nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn hiện hữu, triển vọng dư cung tiếp tục là yếu tố được thị trường quan tâm.

Ở thị trường tiền số, Bitcoin giao dịch quanh vùng 60.000 USD. Trước đó, đồng tiền số lớn nhất thế giới từng lao xuống khoảng 55.252 USD, mức thấp nhất trong hai năm, rồi phục hồi hơn 8% lên gần 60.000 USD trong ngày 21-11.

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