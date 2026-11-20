Đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng Fed nâng lãi suất khiến vàng mất sức hấp dẫn - Ảnh: THANH HIỆP

Theo phân tích của đài CNBC, giá vàng từng lập 53 mức cao kỷ lục trong năm 2025, trước khi chạm mốc 5.589,38 USD/ounce vào ngày 28-1 năm nay. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng đảo chiều. Đến trưa 20-11, giá vàng thế giới xuống mức 3.519,5 USD/ounce, thấp nhất trong vòng một năm rưỡi qua.

Theo bà Suki Cooper, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered, giá vàng tăng lên mức kỷ lục nhờ nhiều yếu tố cùng tác động. Tuy nhiên, hiện nay, những yếu tố từng hỗ trợ giá vàng đã thay đổi, trong khi các diễn biến mới trên thị trường đang gây sức ép khiến giá kim loại quý này giảm mạnh.

Theo bà Cooper, vàng có thể được xem là hàng hóa hoặc tiền tệ, tùy thuộc vào diễn biến thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Giá vàng bắt đầu tăng từ năm 2022 nhờ nhu cầu vàng vật chất (cầm nắm, sở hữu trực tiếp) tăng mạnh, sau đó tiếp tục đi lên khi nhà đầu tư dài hạn gia tăng nắm giữ kim loại quý này.

Trước năm 2025, nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người đầu tư vào các quỹ vàng ETF (chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục), liên tục bán chứng chỉ quỹ để giảm lượng vàng nắm giữ. Điều này khiến lượng vàng được đưa ra thị trường tăng lên.

Sang năm 2025, xu hướng này thay đổi khi nhà đầu tư quay lại mua vàng thông qua các quỹ ETF. Lượng vàng do các quỹ này nắm giữ tăng khoảng 800 tấn, giúp hấp thụ lượng vàng dư thừa trên thị trường.

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), các quỹ ETF vàng toàn cầu ghi nhận dòng vốn ròng đổ vào cao nhất từ trước đến nay, đạt 89 tỉ USD trong năm 2025. Tổng tài sản của các quỹ này tăng hơn gấp đôi, lên 559 tỉ USD.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm và lo ngại về nợ công toàn cầu cũng tạo điều kiện để giá vàng tiếp tục tăng trong năm 2026.

USD mạnh lên, lãi suất cao kéo giá vàng đi xuống

Ông Evan Mills, cố vấn tài chính tại công ty tư vấn tài chính Scholar Financial Advising (Mỹ), đánh giá lãi suất thấp, đồng USD suy yếu và khả năng Fed tiếp tục giảm lãi suất khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn. Khi tiền gửi và tiền mặt không còn mang lại lợi nhuận cao, nhiều nhà đầu tư chuyển sang mua vàng và các tài sản khác để giữ giá trị tiền của mình.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát biểu tại cuộc họp báo sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) ngày 28-10 - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, tình hình bắt đầu thay đổi sau tháng 1-2026. Đà tăng quá nhanh khiến một bộ phận nhà đầu tư lo ngại, trong khi thị trường xuất hiện nhiều dự đoán Fed có thể chuyển sang thắt chặt chính sách tiền tệ.

Cùng thời điểm, xung đột tại Trung Đông bùng phát. Theo bà Cooper, vàng không còn đóng vai trò tài sản trú ẩn an toàn mà trở thành nguồn cung cấp thanh khoản cho thị trường. Do vàng dễ dàng bán ra, các nhà đầu tư đã bán vàng để huy động tiền mặt, tạo ra đợt điều chỉnh giá đầu tiên.

Trong năm 2026, Fed đang có xu hướng duy trì lãi suất ở mức cao hơn. Tuần này, Thống đốc Fed Christopher Waller cũng cho rằng cơ quan này có thể cần tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm để tạo tác động đủ mạnh đến thị trường.

Ông Mills nhận định đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng khiến việc nắm giữ vàng kém hấp dẫn hơn. Bởi vàng không sinh lời như tiền gửi hay trái phiếu, trong khi các quỹ thị trường tiền tệ hiện có thể mang lại lợi suất 4-5%.

"Vàng không trở nên kém khan hiếm hơn trong giai đoạn 2025-2026, mà những lựa chọn thay thế việc giữ vàng trở nên hấp dẫn hơn", ông Mills nói.

Nhà đầu tư cần thận trọng

Ông Mills cũng đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư cần xác định rõ mục đích nắm giữ vàng. Nếu mua để kiếm lời trong ngắn hạn, vàng có thể không phải tài sản phù hợp. Ngược lại, nếu xem vàng là công cụ phòng ngừa rủi ro, kim loại quý này vẫn có thể giữ vai trò trong danh mục đầu tư dài hạn.

Vàng miếng tại thị trường Hàn Quốc - Ảnh: AFP

"Vàng là bảo hiểm, không phải động cơ tăng trưởng. Sai lầm nằm ở việc mua bảo hiểm khi giá của nó đã tăng vọt", ông Mills nêu.

Trong khi đó, ông Philip Diehl, cựu giám đốc Sở Đúc tiền Mỹ lạc quan khi cho rằng những yếu tố nền tảng từng thúc đẩy thị trường vàng tăng giá vẫn còn. Ông dự báo giá vàng có thể trở lại xu hướng tăng trong năm 2027 khi giá dầu bình thường hóa và lãi suất ổn định.

Ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng thị trường tại công ty dịch vụ tài chính và môi giới trên thị trường vốn Bannockburn Capital Markets, dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm. Ông nói cần thận trọng khi hiện chưa có dấu hiệu kỹ thuật nào cho thấy giá vàng đã tạo đáy, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn chờ tín hiệu đảo chiều.

Theo ông Chandler, vàng hiện vẫn rất đắt nếu so với phần lớn giai đoạn trước hai năm gần đây. Đường trung bình động 10 năm của giá vàng vào khoảng 2.127 USD/ounce, trong khi đường trung bình động 20 năm ở mức chỉ khoảng 1.666 USD/ounce.