Giá vàng thế giới giảm mạnh sau hai phiên phục hồi - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 6h45 sáng 25-11, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.553 USD/ounce, giảm 97,3 USD/ounce, tương đương 2,6% trong 24 giờ qua.

Vàng thế giới giảm mạnh, bạc chịu áp lực bán

Trong phiên giao dịch, giá vàng có thời điểm lùi về sát 3.550 USD/ounce trước khi phục hồi nhẹ. Dù vậy, đà giảm đã xóa đi phần lớn mức tăng của phiên trước đó, đưa kim loại quý trở lại vùng giá thấp sau nhịp phục hồi mạnh.



Theo Reuters, nguyên nhân gây sức ép lên giá vàng là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch đang đặt cược gần như chắc chắn vào khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết tình trạng lạm phát dai dẳng vẫn là cơ sở để ngân hàng trung ương Mỹ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, trong khi những quyết định tiếp theo sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế.

Bên cạnh đó, áp lực bán trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng tác động đến kim loại quý. Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, cho biết hoạt động thanh lý trên thị trường cổ phiếu buộc một số nhà đầu tư bán vàng và bạc để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

Kitco News cũng ghi nhận vàng và bạc tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch ngày 24-11, khi hoạt động bán ra trên thị trường cổ phiếu gia tăng. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) dù giảm khỏi vùng đỉnh gần đây nhưng chưa đủ hỗ trợ giá kim loại quý.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 phiên gần đây - Dữ liệu: TradingView

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 26-11. Đây là thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm và có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Ở thị trường trong nước, giá vàng sáng 25-11 vẫn được niêm yết theo mặt bằng trước kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Hiện, vàng miếng SJC có giá mua vào 130 triệu đồng/lượng, bán ra 135 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa giá mua và bán lên đến 5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC được niêm yết giá mua vào 128,8 triệu đồng/lượng, bán ra 134,8 triệu đồng/lượng, khoảng cách giữa giá mua và bán là 6 triệu đồng.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá hiện hành tương đương khoảng 113 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC khoảng 22 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và các chi phí liên quan).

Giá bạc thế giới cũng chịu áp lực bán mạnh. Hiện kim loại này giao dịch quanh 40,90 USD/ounce. Trong phiên 24-11, giá bạc giao ngay có thời điểm giảm còn 40,79 USD/ounce, mất 5,22% so với phiên trước.

Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,27 triệu đồng/lượng.

Giá dầu Brent tăng hơn 2%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giao dịch quanh 91,40 USD/thùng, tăng 2,03 USD/thùng, tương đương 2,27%. Dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 81,57 USD/thùng theo bảng giá cập nhật sáng 25-11.

Giá dầu phục hồi trong phiên 24-11 sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng ba tháng. Theo Reuters, lực hỗ trợ đến từ thông tin một tàu container bị nhắm mục tiêu gần eo biển Hormuz và ba tàu khác bị các vật thể không xác định tấn công khi di chuyển qua khu vực này.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng vẫn là yếu tố gây sức ép, hạn chế đà phục hồi của giá dầu.

Ở thị trường tiền mã hóa, Bitcoin giao dịch quanh 59.929 USD, giảm 2,05% trong 24 giờ qua, tiếp tục đứng dưới ngưỡng 60.000 USD.

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