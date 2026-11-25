Giá vàng thế giới giảm mạnh rạng sáng 25-11 - Ảnh chụp màn hình

Giá vàng rơi khỏi ngưỡng 3.600 USD/ounce

Giá vàng hiện tại chỉ còn hơn mức kết thúc tuần giao dịch vừa qua khoảng 21 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 111,8 triệu đồng/lượng.

So với mức cao nhất ngày trước đó, giá vàng thế giới đã giảm 111 USD/ounce, tương đương 3,48 triệu đồng/lượng.

Thị trường lãi suất tương lai hiện vẫn đặt cược gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất 0,25% trong cuộc họp tháng 12.

Hiện thị trường chờ Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10. Dữ liệu này sẽ là một căn cứ quan trọng để nhà đầu tư đoán định về lãi suất.

Theo phân tích, hiện nhà đầu tư đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Thêm vào đó, xu hướng tăng của USD sẽ tiếp tục là một trở ngại đối với triển vọng phục hồi của giá vàng.

Tin ông Jensen Huang được phục chức CEO Nvidia cũng tạo động lực cho đồng USD phục hồi khiến giá vàng chịu sức ép đi xuống.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ hai, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.031,3 tấn vàng. Tuần vừa rồi, quỹ bán ròng khoảng 10 tấn vàng.

Một số phân tích cho rằng giá vàng giảm do nhà đầu tư lo ngại về câu chuyện thuế quan sắp tới.

Giá vàng trong nước vẫn neo cao

Giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 23,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới - Ảnh: H.N.

Trong nước, do rơi vào ngày nghỉ lễ nên hôm qua 24-11, một số công ty vàng lớn không niêm yết giá.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 135 triệu đồng/lượng, mua vào 133,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 139,7 triệu đồng/lượng, mua vào 135,2 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với ngày trước đó.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 23,2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tối 24-11 giảm nhẹ về mức 40,87 USD/ounce, quy đổi tương đương 1,29 triệu đồng/lượng. Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,534 triệu đồng/lượng và mua vào 1,483 triệu đồng/lượng. Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,52 triệu đồng/lượng, mua vào 1,47 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,402 triệu đồng/lượng, mua vào 1,36 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY