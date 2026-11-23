Giá vàng thế giới hồi phục mạnh sau khi giảm mạnh vào tuần trước - Ảnh chụp màn hình

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 113,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới 21,3 triệu đồng/lượng

So với mức kết thúc tuần giao dịch là 3.539,9 USD/ounce, giá vàng thế giới tăng 82 USD/ounce, tương đương 2,57 triệu đồng/lượng.

Trong nước, giá vàng miếng SJC hôm nay tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán, bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng, mua vào 130 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 9999 bán ra ở mức 134,8 triệu đồng/lượng, mua vào 128,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán rất xa vẫn chênh kỷ lục trong nhiều tháng trở lại, 5 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 6 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 139,2 triệu đồng/lượng, mua vào 134,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán và 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 134 triệu đồng/lượng, mua vào 132 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 21,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hồi phục nhờ lực mua bắt đáy

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 21,3 triệu đồng/lượng - Ảnh: T.L

Lực mua bắt đáy đã giúp giá vàng lấy lại mốc 3.600 USD/ounce và giá bạc hồi phục lên vùng 42 USD/ounce.

Nếu giá vàng thế giới giữ ổn định ở vùng giá này thì khả năng giá vàng sẽ hồi phục lên vùng giá cao hơn sau biến động lớn vừa qua.

Trước đó, giá vàng thế giới đã có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 năm nay với mức giảm hơn 9% trong tuần qua và rơi về sát ngưỡng 3.500 USD/ounce.

So với mức kỷ lục gần 5.600 USD/ounce thiết lập vào đầu năm nay, có lúc giá vàng thế giới giảm hơn 37%.

Tuy nhiên Goldman Sachs dự báo đến cuối năm 2028, giá vàng sẽ vượt 5.600 USD/ounce - mức kỷ lục mọi thời đại.

Động lực cho sự phục hồi sẽ đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và các nhà đầu tư quay trở lại thị trường. Goldman Sachs dự báo Fed sẽ thực hiện bốn đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25% khoảng từ tháng 11-2027 đến tháng 9-2028, đưa lãi suất xuống mức 3,25-3,5%.

Giá bạc cũng giảm hơn 15% trong tuần qua, đến cuối ngày hôm nay hồi phục lên mức 42,45 USD/ounce, quy đổi tương đương 1,33 triệu đồng/lượng. Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,53 triệu đồng/lượng và mua vào 1,482 triệu đồng/lượng. Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,581 triệu đồng/lượng, mua vào 1,536 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,333 triệu đồng/lượng, mua vào 1,374 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY