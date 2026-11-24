Giá vàng giằng co quanh ngưỡng 3.620 USD/ounce tối nay, 24-11 - Ảnh chụp màn hình

Lúc 19h hôm nay, giá vàng thế giới ở mức 3.629 USD/ounce, quy đổi tương đương 113,9 triệu đồng/lượng.

Đồng USD tăng gây áp lực lên giá vàng

Hôm qua giá vàng thế giới đã tăng đến 135 USD/ounce, lên mức 3.675 USD/ounce sau tin ông Jensen Huang được phục chức CEO Tập đoàn Nvidia.

Lực bắt đáy trên thị trường vàng cùng với sự hồi phục của thị trường chứng khoán, được cho là những động lực chính đẩy giá vàng đi lên.

Thị trường lãi suất tương lai hiện vẫn đặt cược gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất 0,25% trong cuộc họp tháng 12.

Hiện thị trường chờ Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10. Dữ liệu này sẽ là một căn cứ quan trọng để nhà đầu tư đoán định về lãi suất.

Theo phân tích, việc giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều là do nhà đầu tư đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Thêm vào đó xu hướng tăng của USD sẽ tiếp tục là một trở ngại đối với đà phục hồi của giá vàng.

Tin ông Jensen Huang được phục chức CEO Nvidia cũng tạo động lực cho đồng USD phục hồi khiến giá vàng chịu sức ép đi xuống.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ hai, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.031,3 tấn vàng. Tuần vừa rồi, quỹ bán ròng khoảng 10 tấn vàng.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 21,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 21,1 triệu đồng/lượng - Ảnh: H.N

Trong nước, do rơi vào ngày nghỉ lễ nên hôm nay một số công ty vàng lớn không niêm yết giá.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 135 triệu đồng/lượng, mua vào 133,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 139,7 triệu đồng/lượng, mua vào 135,2 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 21,1 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tối nay giảm nhẹ về mức 42,33 USD/ounce, quy đổi tương đương 1,33 triệu đồng/lượng. Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,534 triệu đồng/lượng và mua vào 1,483 triệu đồng/lượng. Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,59 triệu đồng/lượng, mua vào 1,545 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,402 triệu đồng/lượng, mua vào 1,36 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY