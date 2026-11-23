Giá vàng thế giới tối nay tăng không ngừng và hướng đến mốc 3.700 USD/ounce - Ảnh chụp màn hình

Giá vàng đã tăng 155 USD/ounce so với đáy

Tối nay, Tập đoàn Nvidia cho biết hội đồng quản trị đã nhất trí bỏ phiếu khôi phục các chức vụ Chủ tịch, Giám đốc điều hành (CEO) và Thành viên hội đồng quản trị cho ông Jensen Huang, theo Hãng tin Reuters.

Quyết định phục chức cho ông Huang có hiệu lực ngay lập tức. Cổ phiếu Nvidia tăng 33% ngay sau quyết định này, giá vàng cũng tăng mạnh.

Mức tăng của giá vàng thế giới tối nay tương đương 4,24 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 115,3 triệu đồng/lượng.

Còn so với mức đáy cuối tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng trở lại 155 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng miếng SJC hôm nay tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán, bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng, mua vào 130 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 9999 bán ra ở mức 134,8 triệu đồng/lượng, mua vào 128,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán rất xa vẫn chênh kỷ lục trong nhiều tháng trở lại, 5 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 6 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 139,2 triệu đồng/lượng, mua vào 134,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán và 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 134 triệu đồng/lượng, mua vào 132 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 19,7 triệu đồng/lượng. Mức chênh này đã rút ngắn so với những ngày trước do giá vàng thế giới tăng trở lại.

Lực mua bắt đáy đẩy giá vàng và giá bạc đi lên

Giá vàng trong nước đã tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước - Ảnh: H.N.

Ngoài thông tin ông Jensen Huang được phục chức CEO, giá vàng tăng mạnh còn do lực mua bắt đáy. Trước đó giá vàng thế giới đã có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 năm nay, với mức giảm hơn 9% và rơi về sát ngưỡng 3.500 USD/ounce.

So với mức kỷ lục gần 5.600 USD/ounce thiết lập vào đầu năm nay, có lúc giá vàng thế giới giảm hơn 37%.

Tuy nhiên Goldman Sachs dự báo đến cuối năm 2028, giá vàng thế giới sẽ vượt 5.600 USD/ounce - mức kỷ lục mọi thời đại.

Động lực cho sự phục hồi sẽ đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và các nhà đầu tư quay trở lại thị trường. Goldman Sachs dự báo Fed sẽ thực hiện bốn đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25% khoảng từ tháng 11-2027 đến tháng 9-2028, đưa lãi suất xuống mức 3,25-3,5%.

Giá bạc tối nay cũng hồi phục lên mức 43,66 USD/ounce, quy đổi tương đương 1,37 triệu đồng/lượng. Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,556 triệu đồng/lượng và mua vào 1,508 triệu đồng/lượng. Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,608 triệu đồng/lượng, mua vào 1,563 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,333 triệu đồng/lượng, mua vào 1,374 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY