Sáng 24-11, giá vàng thế giới phục hồi hơn 91 USD/ounce - Ảnh: THANH HIỆP

Theo dữ liệu cập nhật lúc 6h30 sáng 24-11, giá vàng thế giới giao ngay đạt 3.634 USD/ounce, tăng hơn 93 USD/ounce, tương đương 2,65% so với 24 giờ trước.

Giá vàng thế giới phục hồi

Diễn biến này nối tiếp đà phục hồi của kim loại quý trong phiên giao dịch đầu tuần. Trong phiên 23-11, giá kim loại quý có thời điểm tiến sát mốc 3.700 USD.

Đà phục hồi của vàng diễn ra trong bối cảnh đồng USD vẫn neo ở vùng cao. Sáng nay, chỉ số USD Index (DXY) - đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - đứng ở mức 104,32 điểm, giảm nhẹ 0,02% trong ngày.

Tuy nhiên, chỉ số đã tăng 2,48% trong một tháng và 5,61% trong ba tháng, ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 3-2025.

Kitco News cho biết lực mua bắt đáy và hoạt động đóng các vị thế bán đã góp phần thúc đẩy giá vàng phục hồi. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích David Morrison của Trade Nation lưu ý các chỉ báo kỹ thuật trong ngày chưa xác nhận xu hướng đảo chiều bền vững, do đó kim loại quý vẫn có thể đối mặt áp lực bán trở lại.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 phiên gần đây - Dữ liệu: TradingView

Thị trường hiện hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 26-11. Đây là dữ liệu quan trọng có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), qua đó ảnh hưởng đến đồng USD và giá vàng.

Trong nước, giá vàng miếng SJC sáng 24-11 được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC cũng tăng, hiện được giao dịch ở mức 128,8 triệu đồng/lượng mua vào và 134,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, khoảng cách giữa giá mua và bán vẫn ở mức cao, lên tới 5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và 6 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 113,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và chi phí liên quan. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra đang cao hơn giá thế giới khoảng 21,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường bạc, giá bạc giao ngay sáng 24-11 được ghi nhận ở mức 43,11 USD/ounce, tăng 0,07 USD/ounce, tương đương 0,16%.

Giá dầu Brent xuống thấp nhất 3 tháng

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên 23-11. Giá dầu Brent chốt phiên ở mức 89,37 USD/thùng, giảm 3,2 USD, tương đương 3,46%. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 3,88%, xuống 80,17 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều xuống mức thấp nhất trong khoảng 3 tháng.

Reuters cho biết đường ống dẫn dầu Sharara của Libya đã hoạt động trở lại, trong khi nguồn cung từ khu vực Trung Đông gia tăng, tạo thêm áp lực lên giá dầu. Những diễn biến này lấn át lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do căng thẳng và các cuộc tấn công tại khu vực vùng Vịnh.

Theo JPMorgan, giá dầu có thể tiếp tục chịu sức ép trong năm 2027 do nguy cơ dư cung. Ngân hàng này dự báo giá dầu có thể giảm về vùng trên 70 USD/thùng trong nửa đầu năm sau.

Trên thị trường tiền số, Bitcoin giao dịch quanh mức 61.423,7 USD, tăng 183,9 USD, tương đương 0,30%.

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