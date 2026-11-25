Giá vàng giảm hơn 120 USD/ounce sau tin Mỹ sắp áp thuế tối nay, 25-11 - Ảnh chụp màn hình

Giá vàng thế giới giảm 237,4 USD/ounce chỉ trong hơn một ngày

Cụ thể, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến công bố kế hoạch áp thuế đối với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và hàng chục nền kinh tế khác.

Hãng tin AP ngày 25-11 dẫn lời hai nguồn thạo tin, tiết lộ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) dự kiến công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về các khoản trợ cấp công nghiệp của 16 nền kinh tế trong vài ngày tới.

Giá vàng thế giới đã giảm rất mạnh sau thông tin này. Chỉ trong vòng hơn 24h qua, giá vàng thế giới đã giảm 237,4 USD/ounce, tương đương 7,45 triệu đồng/lượng và rơi khỏi ngưỡng 3.500 USD/ounce.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, với mức vừa giảm kể trên, giá vàng thế giới tương đương 107,8 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng thế giới từng chạm mốc 3.675 USD/ounce sau tin ông Jensen Huang được phục chức CEO Tập đoàn Nvidia.

So với mức đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce, giá vàng thế giới đã giảm 2.162 USD/ounce, tương đương mức giảm 38,6% chỉ trong vòng 10 tháng qua.

Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới 26,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước đang chênh cao kỷ lục so với thế giới - Ảnh: N.P.

Trong nước, Công ty SJC niêm yết giá bán ra cuối ngày hôm nay ở mức 134,1 triệu đồng/lượng, mua vào 129,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 134 triệu đồng/lượng, mua vào 132 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 137,6 triệu đồng/lượng, mua vào 133,1 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 26,3 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh kỷ lục từ trước đến nay.

Giá bạc tối nay giảm mạnh về mức 38,81 USD/ounce, quy đổi tương đương 1,22 triệu đồng/lượng.

Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,452 triệu đồng/lượng và mua vào 1,407 triệu đồng/lượng.

Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,539 triệu đồng/lượng, mua vào 1,494 triệu đồng/lượng.

Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,414 triệu đồng/lượng, mua vào 1,372 triệu đồng/lượng.

Thị trường lãi suất tương lai hiện vẫn đặt cược gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất 0,25% trong cuộc họp tháng 12. Hiện thị trường chờ Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10. Dữ liệu này sẽ là một căn cứ quan trọng để nhà đầu tư đoán định về lãi suất. Theo phân tích, hiện nhà đầu tư đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Thêm vào đó xu hướng tăng của USD sẽ tiếp tục là một trở ngại đối với triển vọng phục hồi của giá vàng. Tin ông Jensen Huang được phục chức CEO Nvidia cũng tạo động lực cho đồng USD phục hồi khiến giá vàng chịu sức ép đi xuống. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY