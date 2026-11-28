Kịch bản diễn tập đặt ra 3 tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố phức tạp xảy ra đối với loại hình xưởng sản xuất quy mô lớn - Ảnh: HỒNG QUANG

Sáng 28-11, UBND thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Phú Nghĩa (xã Phú Nghĩa, Hà Nội).

Đây là hoạt động diễn tập cấp thành phố nhằm củng cố, nâng cao năng lực ứng phó, xử lý tình huống cháy nổ quy mô lớn, diễn biến phức tạp.

Kịch bản diễn tập đặt ra 3 tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố phức tạp xảy ra đối với loại hình xưởng sản xuất quy mô lớn, làm hơn 100 người mắc kẹt cần được cứu nạn.

Cơ quan chức năng đã huy động 2.300 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng, với 50 xe chữa cháy, xe chuyên dùng cùng nhiều phương tiện tham gia. Nòng cốt thực hiện là lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết trong những năm gần đây, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô ngày càng được mở rộng.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, tai nạn, sự cố. Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất có quy mô lớn, nhiều kho xưởng, dây chuyền sản xuất, tập trung đông công nhân, người lao động, việc xảy ra cháy, nổ có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội - Ảnh: HỒNG QUANG

Phó giám đốc Công an Hà Nội cũng thông tin thêm trong 11 tháng của năm nay, thành phố đã xảy ra 658 vụ cháy, 3 vụ nổ làm 21 người chết, 28 người bị thương.

Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 164 tỉ đồng.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ cháy giảm 302 vụ, giảm 3 người chết, tăng 7 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức chữa cháy, CNCH 571 vụ, cứu được 144 người bị mắc kẹt trong đám cháy. Cùng đó là kịp thời bảo vệ được nhiều tài sản của doanh nghiệp, người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Tình huống giả định đặt ra là xảy ra cháy tại khu vực xưởng ép nhiệt do hệ thống cảm biến nhiệt độ của máy ép nhiệt bị lỗi, nhiệt độ tăng cao dẫn tới bốc cháy, đám cháy lan vào nhựa nguyên liệu, thành phẩm tại khu vực máy ép nhiệt và nhanh chóng cháy lan ra nhiều máy ép nhiệt bên cạnh - Ảnh: HỒNG QUANG

Các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng đến hiện trường và được phân công thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: HỒNG QUANG

Trong quá trình thoát nạn do tâm lý hoảng loạn, công nhân đã làm đổ hàng hóa vào dây chuyền sản xuất dẫn tới chập điện gây cháy. Tình huống cháy, sập đổ công trình làm nhiều người bị mắc kẹt bên trong, cảnh sát được trang bị đầy đủ trang thiết bị tiến vào hiện trường - Ảnh: HỒNG QUANG

Robot chữa cháy được huy động tiến sâu vào hiện trường nơi bùng phát ngọn lửa - Ảnh: HỒNG QUANG

Trước tình hình cháy nổ vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, thời gian qua, Công an Hà Nội đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu Thành phố ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp với đặc thù, yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn.

Cảnh khuyển được huy động đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn tại khu vực đổ sập - Ảnh: HỒNG QUANG

Nạn nhân được đưa khỏi đống đổ nát và hiện trường từ tầng cao - Ảnh: HỒNG QUANG

Sau khi nạn nhân được đưa khỏi hiện trường, các lực lượng tổng tiến công dập tắt hoàn toàn ngọn lửa - Ảnh: HỒNG QUANG