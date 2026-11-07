Giá cả đầu ngày: Thi trường trang trí Noel hút khách sớm, cam sành rớt giá, nhà vườn bán xô chỉ 5.000 đồng/kg

Khách hàng lựa chọn đồ trang trí Giáng sinh tại một cửa hàng trên phố Hải Thượng Lãn Ông (TP.HCM) khi mùa Noel đang đến gần. - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Trong khi đó, cam sành tiếp tục rớt giá khiến nhà vườn gặp khó, còn các loại rau vườn miền Tây vẫn giữ mức giá bình dân, chỉ 5.000 - 10.000 đồng/mớ.

Đồ trang trí Noel hút khách từ sớm, giá cả ổn định

Thị trường hàng trang trí Giáng sinh đã nhộn nhịp những ngày qua. Theo ghi nhận, hiện nhiều cửa hàng tại phố Hải Thượng Lãn Ông, TP.HCM đã bắt đầu bày bán các mặt hàng trang trí Noel với mẫu mã đa dạng. Giá các sản phẩm nhìn chung khá ổn định, từ vài nghìn đồng đối với phụ kiện nhỏ đến hàng chục triệu đồng cho cây thông cỡ lớn.

Các sản phẩm như cây thông, trái châu, dây kim tuyến, vòng nguyệt quế, mô hình ông già Noel, người tuyết… được trưng bày với nhiều kiểu dáng, kích thước, phục vụ nhu cầu trang hoàng nhà cửa, văn phòng và cửa hàng kinh doanh.

Theo ghi nhận, các phụ kiện nhỏ như dây kim tuyến, nơ, chuông, hộp quà, mũ Noel có giá từ 8.000 - 40.000 đồng/sản phẩm. Quả thông khô dao động 35.000 - 65.000 đồng, bộ trái châu trang trí từ 135.000 - 270.000 đồng tùy số lượng và kích thước, trong khi vòng nguyệt quế có giá 250.000 - 320.000 đồng/chiếc,…

Đáng chú ý, cây thông Noel là mặt hàng có mức giá chênh lệch lớn, từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng, với chiều cao từ 90cm đến hơn 12m. Ngoài các mẫu có sẵn, nhiều cửa hàng còn nhận trang trí cây theo yêu cầu về màu sắc, phong cách và phụ kiện đi kèm.

Dù mùa mua sắm cao điểm chưa đến, một số người tiêu dùng đã tranh thủ tìm mua phụ kiện, lựa chọn cây thông để chuẩn bị trang trí nhà cửa và nơi làm việc.

Giá cam sành xuống thấp kéo dài

Thu mua cam sành tại một vựa ở Vĩnh Long - Ảnh: CA LINH

Theo ghi nhận, cam sành bán xô tại vườn hiện được thương lái thu mua khoảng 5.000 đồng/kg, trong khi cam tuyển loại 1 có giá khoảng 8.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống, cam sành được bán với giá từ 12.000 - 15.000 đồng/kg. Riêng tại các cửa hàng trái cây, cam sành loại 1 có giá 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Anh Nguyễn Văn Nhân, ngụ xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long, cho biết gia đình có 6 công đất trồng cam sành. Với mức giá thu mua hiện nay, người trồng cam gặp nhiều khó khăn trong việc trang trải chi phí sản xuất.

Theo anh Nhân, cam sành phải đạt mức giá trên 6.000 đồng/kg thì nhà vườn mới có thể gỡ gạc phần nào chi phí đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá phân bón và các vật tư nông nghiệp tăng, mức giá này vẫn chưa đủ để người trồng có lợi nhuận.

"Bình quân mỗi công cam sành cho năng suất khoảng 10-11 tấn. Với chi phí phân bón ngày càng tăng, giá cam phải trên 8.000 đồng/kg thì nhà vườn mới có lời. Khoảng 4 năm về trước, cam sành có mức giá từ 12.000 – 15.000 đồng/kg nhưng nhiều năm nay lại xuống mức rất thấp và khó tăng trở lại như thời điểm trước. Tôi hy vọng thời gian tới giá cam sành có thể tăng lên mức này để nông dân có thêm lợi nhuận", anh Nhân chia sẻ.

Đáng chú ý, giá cam sành duy trì ở mức thấp trong nhiều năm qua khiến không ít nhà vườn giảm sự quan tâm đến loại cây trồng này.

Rau vườn miền Tây 5.000 - 10.000 đồng/mớ

Rau vườn miền Tây bán giá bình dân, chỉ 5.000 - 10.000 đồng/mớ - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Tại các chợ quê ở miền Tây, các loại rau vườn như: rau má, rau muống đồng, rau trai, rau dền, rau dệu, rau lang... được bày bán giá bình dân 5.000 đồng - 10.000 đồng/mớ khoảng 200g.

Ghi nhận tại chợ Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp những mớ rau vườn bày bán mức giá bình dân, dao động từ 5.000 đến 10.000 đồng/mớ. Đây là những loại rau quen thuộc mọc tự nhiên trong vườn cây ăn trái, lúc nông nhàn người dân hái đem ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Nhiều chị em nội trợ ưa thích tìm mua bởi giá rẻ, rau mọc tự nhiên, tươi ngon cho các món luộc, nấu canh.

Theo ghi nhận, một số loại rau vườn như rau muống, rau lang, rau cải, rau dền, rau ngót… được bán với giá khoảng 5.000 - 10.000 đồng/mớ (khoảng 200g. Rau muống đồng 7.000 đồng/bó, bông súng ma 15.000 đồng/bó. Bông điên điển hạ nhiệt còn 40.000 đồng/kg, đọt choại 15.000 đồng/100g.

Bà Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương chợ Mỹ Thọ - cho biết vườn nhà trồng mấy công xoài, tận dụng bờ vườn bà dọn sạch cỏ để các loại rau tự mọc. "Rau vườn thu hoạch mỗi ngày khoảng 1-2kg các loại, tôi đem ra chợ bán cùng với xoài kiếm thêm thu nhập", bà Hoa nói.