Giá cả đầu ngày: Lươn đồng có giá, tôm khô loại ngon 700.000 đồng/kg

Lươn đồng khan hàng, giá cao gấp nhiều lần lươn nuôi - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trong khi đó, giá nhiều loại khô tại các chợ ở Cần Thơ vẫn ổn định, sức mua chưa có biến động đáng kể.

Giá lươn đồng 250.000 đồng/kg

Thời điểm này, lươn đồng tự nhiên tại các tỉnh miền Tây đang được bán với giá khá cao từ 200.000 - 250.000 đồng/kg, có nơi lên đến 320.000 đồng/kg, tùy vào kích cỡ và nguồn thu mua.

Theo tiểu tương chuyên bán cá đồng tại chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, hiện nay nguồn cung lươn đồng đã giảm so với cách đây một tháng, khi mùa nước nổi gần kết thúc, vì vậy giá lươn tăng nhẹ.

Theo ghi nhận tại chợ Cao Lãnh, giá lươn đồng loại từ 5-6 con/kg giá 200.000 - 250.000 đồng/kg, loại 3-4 con/kg có giá 300.000 - 350.000 đồng/kg. So với lươn nuôi thương phẩm, giá lươn đồng cao hơn nhiều lần, lươn nuôi loại 1 hiện được lái mua tại ao chỉ mức khoảng 38.000 - 40.000 đồng/kg; trong khi đó lươn nuôi bán tại chợ mức 50.000 - 70.000 đồng/kg.

Theo các bà nội trợ, lươn đồng có giá trị dinh dưỡng cao, thịt chắc và được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, do sản lượng đánh bắt tự nhiên không nhiều, mặt hàng này chủ yếu được tiêu thụ tại các chợ truyền thống, quán ăn và nhà hàng đặc sản.

Tôm khô loại ngon khoảng 700.000 đồng/kg

Giá nhiều loại khô bán tại chợ ở Cần Thơ ổn định - Ảnh: CA LINH

Giá nhiều loại khô tại các chợ duy trì ổn định trong khoảng một tháng qua. Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống, các mặt hàng khô được bày bán khá đa dạng, từ khô cá lóc, khô cá lưỡi trâu, khô cá rún đến tôm khô… Giá bán các sản phẩm nhìn chung không có nhiều biến động so với tháng trước.

Cụ thể, khô cá lưỡi trâu hiện có giá khoảng 130.000 đồng/kg, khô cá rún 250.000 đồng/kg. Đối với khô cá lóc, loại cá nuôi được phơi nhiều nắng có giá từ 250.000 - 350.000 đồng/kg, trong khi khô cá lóc đồng có giá cao hơn, khoảng 400.000 - 500.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng sản phẩm.

Đáng chú ý, tôm khô hiện được bán với giá từ 500.000 - 700.000 đồng/kg. Mức giá có sự chênh lệch tùy theo kích cỡ, màu sắc và chất lượng tôm.

Một tiểu thương kinh doanh mặt hàng khô tại chợ Xuân Khánh (phường Ninh Kiều) cho biết giá các loại khô duy trì ổn định trong khoảng một tháng qua, chưa ghi nhận đợt tăng giá mới. Nguồn hàng vẫn được cung ứng đều đặn, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân khá phong phú.

Theo tiểu thương này, dù giá bán không tăng nhưng sức mua vẫn cầm chừng, người dân chủ yếu mua với số lượng vừa phải để sử dụng trong gia đình.