Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Giá cả đầu ngày: Trứng, thịt gia cầm bình ổn, thốt nốt tươi tăng giá mạnh

tác giả
CA LINH
và 1 tác giả khác
CA LINH
CA LINH
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

Giá trứng và thịt gia cầm tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định nhiều tuần qua, một số siêu thị ở TP.HCM khuyến mãi mạnh trứng gà tươi.

Giá cả đầu ngày: Giá trứng, thịt gia cầm ổn định - Ảnh 1.

Người dân mua vịt làm sẵn tại chợ ở truyền thống - Ảnh: CA LINH

Trong khi đó, thốt nốt tươi đặc sản vùng Bảy Núi (An Giang) tăng giá lên 200.000 đồng/kg, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái do sản lượng bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Giá trứng, thịt gia cầm ổn định

Giá các mặt hàng trứng và thịt gia cầm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện duy trì tương đối ổn định.

Theo ghi nhận, giá trứng gà ta tại hộ chăn nuôi được duy trì ở mức 26.000 đồng/chục (10 trứng), giá bán tại chợ khoảng 32.000 đồng/chục. Đối với trứng gà công nghiệp, giá thu mua tại hộ chăn nuôi là 20.000 đồng/chục, còn giá bán lẻ tại chợ khoảng 24.000 – 26.000 đồng/chục.

Như vậy, trứng gà ta đang có giá cao hơn trứng gà công nghiệp khoảng 6.000 đồng/chục. Mức chênh lệch này được ghi nhận ở cả khâu thu mua tại hộ chăn nuôi và bán lẻ tại chợ. Giá mặt hàng này duy trì ổn định nhiều tuần qua, chưa biến động.

Ở nhóm gia cầm thịt, giá gà ta tại hộ chăn nuôi hiện ở mức 95.000 đồng/kg, giá bán tại chợ khoảng 105.000 đồng/kg. Trong khi đó, gà công nghiệp có giá thu mua 55.000 đồng/kg, giá bán tại chợ khoảng 75.000 đồng/kg.

Đối với mặt hàng vịt hơi, giá tại hộ chăn nuôi được ghi nhận ở mức 45.000 đồng/kg, còn giá bán tại chợ khoảng 65.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, một số siêu thị cũng áp dụng khuyến mại đối với mặt hàng trứng. Như tại Co.opmart, vỉ 10 trứng gà Nông Trại Xanh loại 60g/quả có giá khuyến mại 26.500 đồng, giảm từ mức 33.000 đồng. Trứng vịt V.Farm hộp 10 quả được niêm yết 37.000 đồng, trong khi trứng gà ta V.Food có giá 44.500 đồng/10 quả.

Thốt nốt tươi đặc sản vùng Bảy Núi 200.000 đồng/kg

Giá cả đầu ngày: Giá trứng, thịt gia cầm ổn định - Ảnh 2.

Trái thốt nốt tươi, trung bình từ 5-6 trái sẽ lấy được 1kg thốt nốt - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo người dân vùng Bảy Núi, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang trái thốt nốt tươi giá 200.000 đồng/kg cao hơn gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thốt nốt tươi neo cao kể từ khi bắt đầu mùa mưa tháng 5 năm nay.

Bà Đặng Thị Hoa, ngụ xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết giá thốt nốt tươi, thốt nốt rim và đường thốt nốt tăng cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Thốt nốt tươi và các sản phẩm làm từ thốt nốt như thốt nốt rim đường, đường thốt nốt, nước thốt nốt chỉ dao động từ 50.000 đồng - 70.000 đồng, nhưng hiện nay tăng cao gấp nhiều lần, mức 150.000 đồng - 200.000 đồng.

Cụ thể thốt nốt tươi 200.000 đồng/kg, thốt nốt rim đường 150.000 đồng/kg, đường thốt nốt 90.000 đồng/kg, nước thốt nốt tươi đóng chai 500ml-1,5lít giá từ 20.000 đồng - 45.000 đồng/chai.

"Giá thốt tăng cao do năm nay mùa mưa đến sớm và kéo dài khiến sản lượng trái và sản lượng mật thốt nốt làm đường cũng bị ảnh hưởng", bà Hoa cho biết.

Theo một cơ sở chuyên kinh doanh thốt nốt ven tỉnh lộ 941, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang giá thốt nốt tăng vọt do nguồn cung giảm. Hiện nay, các sản phẩm chủ yếu bán cho khách du lịch mua thưởng thức.

Giá cả đầu ngày: Trứng, thịt gia cầm bình ổn, thốt nốt tươi tăng giá mạnh - Ảnh 3.Về An Giang mùa nước nổi, lòng như muốn reo vui

Thật đáng tiếc nếu bạn bỏ lỡ những cung đường đẹp đến nao lòng, cánh đồng với những hàng thốt nốt mạnh mẽ, đẹp một cách sống động.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
CA LINH - ĐẶNG TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thịt gia cầm giá nông sản Giá cả đầu ngày

    Dòng sự kiện: Giá nông sản

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất