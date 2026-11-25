SCB, LPBank, SeABank, Sacombank công bố biến động nhân sự cấp cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH

3 ngân hàng thay đổi lãnh đạo cấp cao cùng 1 ngày

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), ngày 23-11, ông Phạm Quang Tiến, Tổng giám đốc ngân hàng, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT, thay ông Phan Đình Điền. Ông Điền được điều động sang nhận nhiệm vụ tại Agribank.

Ông Tiến từng giữ chức Giám đốc BIDV chi nhánh Ba Tháng Hai (TP.HCM).

Năm 2022, khi SCB được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước chỉ định ông tham gia HĐQT cùng một số nhân sự đến từ các ngân hàng thương mại nhà nước. Sau đó, ông tham gia điều hành SCB trên cương vị Tổng giám đốc, trong giai đoạn ngân hàng tái cơ cấu và xử lý các tồn đọng.

Cùng ngày, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank - LPB) bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương làm quyền Tổng giám đốc thay ông Vũ Quốc Khánh. Ông Khánh thôi giữ chức Tổng giám đốc và bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao HĐQT.

Bà Hương sinh năm 1983, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thị trường vốn.

Trước khi gia nhập LPBank vào tháng 3-2024, bà từng giữ các vị trí quản lý tại Chứng khoán VNDirect, Tập đoàn Đầu tư IPA và Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI). Tại LPBank, bà từng phụ trách ngân hàng doanh nghiệp, khối thị trường và quản trị tài chính.

Cũng ngày 23-11, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - SSB) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao HĐQT và ban điều hành.

Ông Lê Văn Tần được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, ông Tần được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật từ ngày 25-11, với thời hạn 2 năm.

Động thái này diễn ra khoảng 1 tháng sau khi ông Tần thôi giữ chức Chủ tịch SeABank và nhường vị trí cho bà Trần Thị Thanh Thủy.

Trong khi đó, ông Lê Quốc Long thôi chức Tổng giám đốc từ ngày 25-11 do kết thúc nhiệm kỳ được bổ nhiệm. Ông Long không còn giữ chức vụ nào tại ngân hàng.

PVcomBank bổ nhiệm lại sếp cũ

Trong khi nhiều ngân hàng bổ nhiệm nhân sự mới, PVcomBank lại giao vị trí điều hành cao nhất cho một lãnh đạo từng có nhiều năm gắn bó với ban điều hành ngân hàng.

Theo quyết định ngày 20-11, ông Nguyễn Hoàng Nam, thành viên HĐQT PVcomBank, được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc từ ngày 21-11 cho đến khi có quyết định thay thế. Ông Nam từng giữ chức Tổng giám đốc ngân hàng này từ tháng 11-2016.

Ông Nam sinh năm 1975, có bằng cử nhân luật kinh tế của Trường đại học Luật Hà Nội và cử nhân quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế quốc dân. Trước khi gia nhập PVcomBank vào tháng 10-2013, ông từng công tác tại Tổng công ty Khai thác Cảng hàng không miền Bắc và Techcombank.

Tại PVcomBank, ông từng đảm nhiệm các vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách khối quản trị rủi ro, Phó Tổng giám đốc thường trực, quyền Tổng giám đốc trước khi chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc vào cuối năm 2016.

Còn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK - STB) công bố thay đổi nhân sự cấp cao từ đầu tháng 11.

Ngày 2-11, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc, thay ông Loic Faussier. Ông Faussier vẫn là cố vấn cấp cao HĐQT SACOMBANK.

Bà Kiều Anh sinh năm 1983, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập SACOMBANK, bà từng công tác tại VPBank, LPBank và trải qua nhiều vị trí quản lý như Giám đốc chi nhánh, Giám đốc khu vực, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc.