Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Cần Thơ 2026 với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế” - Ảnh: Vietbank



Festival diễn ra từ ngày 22 đến 25-11 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ, với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Sự kiện do Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương tổ chức; quy tụ hơn 500 gian hàng và 1.000 đại biểu, gồm đại diện các nước, đối tác thương mại, tổ chức quốc tế.

Vietbank tung ưu đãi tiếp sức doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh Tiết kiệm chi phí vận hành, gia tăng ưu đãi khi mở mới tài khoản thanh toán và nâng cao sự thuận tiện trong giao dịch số là những lợi ích Vietbank mang đến cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh qua chương trình “Vietbank đồng hành, kinh doanh vững bước”.

Diễn ra trong bối cảnh ngành lúa gạo Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng, giảm phát thải và phát triển bền vững, Festival có nhiều hoạt động giới thiệu thành tựu, công nghệ và mô hình sản xuất mới.

Nổi bật là Triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”, tái hiện hành trình phát triển nghề trồng lúa từ phương thức truyền thống đến nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0.

Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn máy móc, hội thi nghệ thuật, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và du lịch sinh thái; cùng các hội thảo về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất lúa gạo phát thải thấp.

Festival diễn ra từ ngày 22 đến 25-11 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ - Ảnh: Vietbank

Tiếp nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp

Lần đầu tham gia Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam, Vietbank kỳ vọng mở rộng hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp, đặc biệt là ngành hàng lúa gạo; qua đó hỗ trợ các đơn vị mở rộng sản xuất, kinh doanh và vươn ra thị trường quốc tế.

Ngân hàng cũng tham gia gian hàng trưng bày nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính đến đại biểu, khách hàng tham quan Festival.

Gian hàng Vietbank tại sự kiện - Ảnh: Vietbank

Ông Phạm Linh - Phó tổng giám đốc Vietbank chia sẻ: “Sự kiện là cơ hội để ngân hàng chúng tôi tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp ngành lúa gạo, tìm hiểu nhu cầu và đặc thù hoạt động của từng đơn vị.

Qua đó, chúng tôi có cơ sở xây dựng các giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn trong từng giai đoạn phát triển, hỗ trợ mục tiêu mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành lúa gạo toàn cầu”.

CBNV Vietbank giới thiệu các giải pháp tài chính thiết thực đến với khách hàng - Ảnh: Vietbank

Hưởng ứng chủ trương giảm mặt bằng lãi suất của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Vietbank triển khai gói tín dụng ưu đãi 3.000 tỉ đồng với lãi suất giảm 1,5%/năm so với mức thông thường cùng kỳ hạn, áp dụng đến 30-6-2027 hoặc khi hết hạn mức.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp tham gia chương trình còn được hưởng chính sách miễn phí mở tài khoản thanh toán, ngân hàng số và gửi tiền trực tuyến.

Ngân hàng cũng đồng thời triển khai gói tín dụng ưu đãi 2.500 tỉ đồng giai đoạn 2026 - 2027, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức thông thường cùng kỳ hạn, áp dụng đến hết ngày 30-6-2027 hoặc khi hết hạn mức.

Chương trình dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và các đơn vị đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp. Qua đó, ngân hàng kỳ vọng giảm chi phí vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Chương trình “Vietbank đồng hành, Kinh doanh vững bước” thu hút sự quan tâm từ khách hàng - Ảnh: Vietbank

Gắn kết địa phương qua các hoạt động cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietbank tích cực tham gia các chương trình kết nối doanh nghiệp và hoạt động văn hóa - xã hội tại TP. Cần Thơ.

Năm 2026, ngân hàng đã đồng hành cùng Ngày hội Sầu riêng Trường Thành, Hội thảo kết nối doanh nghiệp Hà Nội - Cần Thơ và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo TP. Cần Thơ...

Các hoạt động này góp phần thúc đẩy giao lưu, kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa đặc trưng của khu vực.

Việc tiếp tục tài trợ và tham gia Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II là một trong những hoạt động thể hiện sự gắn kết của Vietbank với địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thông qua việc kết nối doanh nghiệp với các giải pháp tài chính phù hợp, Vietbank hướng đến hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.