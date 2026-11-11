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Vietbank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận để đồng hành hỗ trợ khách hàng

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PHÚC ĐẠT
T.D.V.
T.D.V.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, chủ động giảm chỉ tiêu lợi nhuận để ưu tiên nguồn lực hạ lãi suất và đồng hành cùng khách hàng. Phương án sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Vietbank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận để đồng hành hỗ trợ khách hàng - Ảnh 1.

Vietbank đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng, từ giảm lãi suất, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng đến miễn, giảm phí dịch vụ - Ảnh: DNCC

Việc điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng đối mặt với áp lực chi phí vốn và biên lãi thuần thu hẹp, khẳng định nỗ lực của Vietbank trong việc chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Giảm lãi suất, đồng hành cùng doanh nghiệp

Đại diện Vietbank cho biết, năm 2026, ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều sức ép khi vừa phải kiểm soát tăng trưởng tín dụng, vừa ổn định mặt bằng lãi suất và duy trì nguồn vốn hỗ trợ nền kinh tế. 

Đến ngày 26-10-2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20,81 triệu tỉ đồng, tăng 11,94% so với cuối năm 2025 và tăng 16,25% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn đạt gần 19,73 triệu tỉ đồng, tăng tương ứng 11,7% so với cuối năm 2025 và tăng 16,01% so với cùng kỳ. Tín dụng vẫn tăng nhanh hơn huy động vốn dù chênh lệch về tốc độ không lớn.

Trước những biến động của thị trường, ngân hàng đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng, từ giảm lãi suất, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng đến miễn, giảm phí dịch vụ, qua đó góp phần giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Vietbank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận để đồng hành hỗ trợ khách hàng - Ảnh 2.

Khách hàng giao dịch tại Vietbank - Ảnh: DNCC

Đáng chú ý, trong tháng 10/2026, Vietbank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 3.000 tỉ đồng, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1,5%/năm so với mức thông thường. Chương trình áp dụng đến hết ngày 30-6-2027 hoặc khi sử dụng hết hạn mức.

Bên cạnh đó, thông qua nguồn vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Vietbank cung cấp các khoản vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi chỉ từ 1,2%/năm. Nguồn vốn được ưu tiên dành cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực trọng yếu và những động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thu hẹp biên lợi nhuận, hỗ trợ nền kinh tế

Việc ưu tiên nguồn lực để giảm lãi suất và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi cũng đồng nghĩa Vietbank chấp nhận thu hẹp một phần lợi nhuận kỳ vọng. Theo đó, ngân hàng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, giảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 2.100 tỉ đồng xuống còn 1.700 tỉ đồng.

Vietbank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận để đồng hành hỗ trợ khách hàng - Ảnh 4.Vietbank khai trương chi nhánh Bắc Ninh Vietbank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận để đồng hành hỗ trợ khách hàng - Ảnh 5.Vietbank và ‘cú đúp’ trong ngày khai trương Phòng giao dịch Thuận An Vietbank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận để đồng hành hỗ trợ khách hàng - Ảnh 6.Vietbank chính thức ra mắt nền tảng số dành cho doanh nghiệp

Ngoài ra, ngân hàng cũng thay đổi một số mục tiêu khác để phù hợp hơn với điều kiện thị trường. Tổng tài sản dự kiến đạt 220.000 tỉ đồng, dư nợ cấp tín dụng khoảng 120.324 tỉ đồng và tổng huy động, bao gồm giấy tờ có giá ở mức 142.000 tỉ đồng. Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 sẽ được trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Dù một số chỉ tiêu được điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu, ngân hàng vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực so với kết quả thực hiện năm 2025. Cụ thể, tổng tài sản dự kiến tăng 11,7%, dư nợ tín dụng tăng 11%, huy động vốn tăng 13,3% và lợi nhuận trước thuế tăng 11,5%.

Vietbank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận để đồng hành hỗ trợ khách hàng - Ảnh 3.

Vietbank cung cấp các khoản vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi chỉ từ 1,2%/năm - Ảnh: DNCC

Thay vì đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, Vietbank lựa chọn cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm hỗ trợ nền kinh tế. Trong dài hạn, việc đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn cũng chính là cơ sở để ngân hàng củng cố chất lượng tài sản, duy trì niềm tin và xây dựng nền tảng phát triển an toàn, hiệu quả.

Vietbank điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận để đồng hành hỗ trợ khách hàng - Ảnh 2.Vietbank khuyến mãi lớn dịp ra mắt Mobile Banking Vietbank Digital.

Từ ngày 5-7 đến 30-9 Vietbank triển khai chương trình khuyến mãi 'Trải nghiệm Vietbank Digital – Trúng lớn quà công nghệ'.

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    Chủ đề: Vietbank Digital vietbank ngân hàng VietBank Vietbank Trần Não Vietbank Tân Phú

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