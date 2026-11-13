FIFA ra quyết định quan trọng về World Cup U17, Việt Nam có bớt lo?

CH Dominica sẽ thay Mỹ dự World Cup U17 - Ảnh: FIFA

Trong thông báo ngày 13-11, FIFA xác nhận CH Dominica được trao suất tham dự World Cup U17 2026 sau khi tham vấn Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF).

Quyết định được đưa ra căn cứ điều 6.8 của điều lệ giải, cho phép FIFA lựa chọn đội thay thế khi một thành viên rút lui.

CH Dominica sẽ thế chỗ Mỹ tại bảng J, nơi có Montenegro, Chile và Algeria. Như vậy, bảng đấu này vẫn đủ bốn đội, thay vì chỉ còn ba đội như lo ngại sau quyết định rút lui của Mỹ.

Diễn biến trên giúp U17 Việt Nam bớt một nỗi lo trong cuộc đua giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Theo thể thức, 48 đội được chia thành 12 bảng; hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp.

Nếu bảng J chỉ có ba đội, số trận của các đội tại bảng này sẽ ít hơn những bảng còn lại, đặt ra yêu cầu xử lý sự chênh lệch khi so sánh thành tích hạng ba.

Tuy nhiên, với việc CH Dominica được bổ sung, vấn đề này không còn phát sinh từ vụ Mỹ rút lui. Việt Nam và các đội ở bảng khác có thể tiếp tục tính toán cuộc đua theo thể thức đã công bố.

Suất dự World Cup cũng mang ý nghĩa lịch sử với CH Dominica. Ở vòng loại CONCACAF, đội bóng này đứng nhì bảng E sau Mỹ.

Hai đội cùng có bảy điểm và hòa nhau trong trận đối đầu, nhưng CH Dominica lỡ vé vì kém hiệu số bàn thắng bại. Nay họ bất ngờ có lần đầu góp mặt tại World Cup U17 nam.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Mỹ thông báo hủy đợt tập huấn và rút đội khỏi giải vì lo ngại an ninh, viện dẫn khuyến cáo đi lại cấp độ 3 của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với Qatar. FIFA khẳng định đánh giá an ninh của tổ chức này không thay đổi và giải vẫn được tiến hành theo kế hoạch.

World Cup U17 năm 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12. Ở bảng G, Việt Nam lần lượt gặp Bỉ lúc 20h ngày 20-11, New Zealand lúc 22h30 ngày 23-11, và Mali lúc 20h ngày 26-11, đều theo giờ Việt Nam.