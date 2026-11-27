Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Theo dự thảo, toàn bộ học sinh lớp 5 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ làm bài kiểm tra toán và tiếng Việt theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp phần thi tự luận. Môn toán học sinh làm bài trong 40 phút, tiếng Việt 60 phút.

Với lớp 9, học sinh làm bài thi toán và ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian 90 phút/môn. Lớp 12, môn ngữ văn làm bài theo hình thức tự luận, môn toán hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian 90 phút/môn.

Nội dung kiểm tra bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp nội dung học sinh đã học tính đến thời điểm kiểm tra.

Điểm kiểm tra chung là điểm kiểm tra định kỳ cuối kỳ được ghi vào hồ sơ đánh giá và học bạ số theo quy định của từng cấp học.

Sở dự kiến đợt kiểm tra đầu tiên có thể vào ngày 18-12 (cuối học kỳ I), đợt hai vào ngày 26-4 (cuối học kỳ II).

Với công tác ra đề, Sở chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra cuối kỳ, xây dựng ma trận đặc tả và cung cấp đề kiểm tra cuối kỳ dùng chung thống nhất cho toàn thành phố.

Sở đảm nhận khâu in sao, đóng gói và bàn giao đề do xã, phường và các cụm trưởng trường THPT phụ trách.

Việc chấm bài thi thực hiện theo một trong các phương án: chấm chéo giữa các trường cùng xã, phường (với lớp 5 và 9) hoặc giữa các cụm trường THPT (lớp 12); chấm chéo nội bộ trường do giáo viên khối/lớp khác thực hiện.

Sở yêu cầu các trường không để giáo viên chủ nhiệm, bộ môn chấm bài của lớp đang dạy, trừ trường hợp bất khả kháng vì khách quan. Đồng thời, không dùng kết quả này để xếp hạng, thi đua, khen thưởng với trường và giáo viên.