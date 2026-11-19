Nhiều căn nhà mặt tiền quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua xã Bình Chánh) đã tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng đường. Ảnh chụp vào đầu tháng 11-2026 - Ảnh: THUẬN VĂN



Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh) đi qua phường Tân Tạo, phường An Lạc, phường Bình Đông, xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh. Trong đó, xã Bình Chánh có số trường hợp ảnh hưởng nhiều nhất với 828 trường hợp, (gồm 295 hộ giải tỏa toàn bộ, 503 hộ giải tỏa một phần và 30 tổ chức), tổng diện tích thu hồi là 260.465,4m².

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Chánh, tính đến ngày 19-11, xã Bình Chánh đã có 803 trường hợp ảnh hưởng bởi dự án đồng ý ký hồ sơ và nhận tiền bồi thường, đạt gần 97%, với tổng mức kinh phí khoảng 4.106 tỉ đồng.

Về tiến độ giao mặt bằng, đã có 795 trường hợp tháo dỡ toàn bộ và bàn giao mặt bằng trống để thực hiện dự án, đạt khoảng 96% tổng số trường hợp bị ảnh hưởng.

Hiện còn 33 trường hợp chưa hoàn tất việc bàn giao mặt bằng. Trong đó, 25 trường hợp đang sửa chữa nhà, xây dựng nhà mới; 8 trường hợp đã có kế hoạch cưỡng chế trong thời gian từ ngày 23 đến 30-11-2026.

Thời gian qua, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xã Bình Chánh xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi đôi với công khai chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân.

Một trong những giải pháp trọng tâm là xã thành lập 9 tổ công tác vận động người dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Các tổ do thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã làm tổ trưởng, phụ trách từng khu vực, nhóm hộ cụ thể; đồng thời huy động sự tham gia của Mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, công chức, bí thư chi bộ và trưởng ấp.

Bên cạnh đó, xã tăng cường tiếp công dân, tổ chức đối thoại với các trường hợp chưa đồng thuận hoặc còn kiến nghị. Các ý kiến được ghi nhận, phân loại và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được xã chủ động xử lý; nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn phối hợp tháo gỡ.

UBND xã chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thành phần hồ sơ trong giải quyết các thủ tục sửa chữa, cấp phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất. Qua đó, hỗ trợ người dân sớm ổn định chỗ ở, xây dựng hoặc sửa chữa nhà khi bị ảnh hưởng bởi dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh) dài khoảng 9,62km. Tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỉ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng khoảng 9.600 tỉ đồng. Dự án sẽ nâng cấp mặt cắt ngang rộng 60m, tương ứng 10 - 12 làn xe.