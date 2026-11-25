Phối cảnh nhà ga tuyến metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên tại phường Bình Dương, TP.HCM - Ảnh: B.SƠN chụp lại

Ngày 25-11, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị, metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, tuyến metro số 1 Bình Dương - Suối Tiên hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào ngày 25-11-2026. Hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30-1-2027, theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh.

Một số mốc thời gian tiêu biểu theo kế hoạch trên:

- Lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến ngày 1-12-2026.

Thực hiện cuốn chiếu theo kết quả xác nhận nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản. Trường hợp có bố trí tái định cư, thực hiện công khai dự kiến phương án bố trí tái định cư theo thời hạn quy định.

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: hoàn thành ngày 25-12-2026. Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư: từ 25-12-2026 đến ngày 9-1-2027. Thực hiện ngay đối với các trường hợp đủ điều kiện, bảo đảm thời hạn chi trả theo quy định pháp luật.

- Ban hành quyết định thu hồi đất dự kiến từ 25-12-2026 đến ngày 4-1-2027 đối với các trường hợp đủ điều kiện thu hồi đất trước thời hạn. Các trường hợp còn lại thực hiện khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, thời hạn thông báo và trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

- Quản lý quỹ đất đã thu hồi, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư: từ 25-12-2026 đến ngày 30-1-2027. Tổ chức bàn giao cuốn chiếu theo từng khu vực, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 30-1-2027.

Người dân phường Bình Dương có đất bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên trao đổi thông tin với cơ quan chức năng - Ảnh: B.D.

Về chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường xác định nhu cầu, quỹ nhà, đất tái định cư và phương án tạm cư. Qua đó để tham mưu UBND TP.HCM xem xét, phân bổ trước ngày 6-12-2026.

UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các phường có tuyến metro đi qua, Ban Quản lý đường sắt đô thị và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các cơ quan, đơn vị chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Một mặt cần tuân thủ đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, nhưng cũng cần áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có).

UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, khiếu nại, không để phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài.

Tuyến đường sắt đô thị, metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên tổng chiều dài hơn 32,4km; dự kiến xây dựng 19 nhà ga trên cao, 1 depot Phú Chánh và 1 bãi đỗ tàu. Tuyến metro này đi qua 7 phường của TP.HCM gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Đông Hòa. Đây là một trong các tuyến metro được ưu tiên đầu tư, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.