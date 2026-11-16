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Động Phong Nha sắp có thuyền điện, trình chiếu 3D mapping trong hang

tác giả
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO

Dự kiến từ đầu năm 2027, du khách đến động Phong Nha, Tiên Sơn có thể đi thuyền điện, xem trình chiếu 3D mapping trong hang. Các dịch vụ này nằm trong đề án liên doanh, liên kết với tổng vốn 64,6 tỉ đồng.

Động Phong Nha sắp có thuyền điện, trình chiếu 3D mapping trong hang - Ảnh 1.

Hang Bi Ký với các ký tự cổ sẽ có thêm trải nghiệm 3D mapping - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 16-11, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị) cho hay vừa có đề án liên doanh, liên kết nhằm bổ sung ba sản phẩm du lịch mới để níu chân du khách.

Thuyền điện chở khách vào động

Dịch vụ thuyền điện dự kiến vận hành từ tháng 1-2027. Đối tác đầu tư 20 thuyền, mỗi chiếc 500 triệu đồng, cùng 2 trạm sạc; tổng trị giá 11,2 tỉ đồng.

Thuyền được đóng theo kích thước và mẫu thuyền đang chở khách vào động Phong Nha, Tiên Sơn, mỗi ngày chạy 2 - 3 chuyến. Trạm sạc dùng công nghệ thay pin theo mô-đun.

Giá dự kiến 100.000 đồng/khách/lượt. Theo đề án, thuyền điện giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn so với động cơ xăng. Do phục vụ phân khúc giá cao hơn, thuyền điện sẽ không xung đột lợi ích với 401 thuyền du lịch của người dân, vốn tạo việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương.

Sản phẩm thứ hai là hệ thống chiếu sáng nghệ thuật 3D mapping tại hang Bi Ký/hang Tiên, đầu tư 15 tỉ đồng cho một khoang 500m². Nhiều lớp đèn LED sẽ chiếu lên trần và vách hang, tái hiện quá trình hình thành hang động và thạch nhũ. Giá vé dự kiến 150.000 đồng/lượt, vận hành từ tháng 3-2027.

Động Phong Nha sắp có thuyền điện, trình chiếu 3D mapping trong hang - Ảnh 2.

Trần hang Bi Ký - Ảnh: HOÀNG TÁO

Đề án cũng nêu rủi ro của sản phẩm này. Độ ẩm cao trong hang dễ làm hỏng thiết bị. Khách dừng xem có thể gây ùn tắc vào mùa cao điểm. Nhiệt và ánh sáng có thể khiến rêu, tảo phát triển trên vách đá, ảnh hưởng công tác bảo tồn di sản theo khuyến nghị của UNESCO.

Vì vậy, nếu được cho phép thực hiện, hệ thống phải dùng đèn LED tản nhiệt và hạn chế tia UV, ánh sáng trắng lạnh. Thiết bị không được tác động cơ học lên vách đá. Hệ thống phải có cảm biến theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng và lập trình giới hạn thời lượng chiếu.

Sản phẩm thứ ba là nhà hàng buffet, đầu tư 12 tỉ đồng, cũng vận hành từ tháng 3-2027. Nhà hàng có thể xây trên đất khu trung tâm đón tiếp khách hoặc nâng cấp nhà hàng Sơn Đoòng hiện có.

Giá các dịch vụ trên chưa gồm vé tham quan động Phong Nha 150.000 đồng/lượt và động Tiên Sơn 80.000 đồng/lượt.

Động Phong Nha sắp có thuyền điện, trình chiếu 3D mapping trong hang - Ảnh 3.

Số lượng khách và tổng thu của Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng - Đồ họa: HOÀNG TÁO

Giữ chân du khách ở Phong Nha

Trong tổng vốn 64,6 tỉ đồng của đề án liên kết, đối tác bỏ ra 45,2 tỉ đồng, Trung tâm Du lịch góp phần còn lại bằng giá trị tài sản hiện có. Hai bên liên kết mà không thành lập pháp nhân mới, thời hạn tối đa 30 năm, lợi nhuận được chia theo tỉ lệ vốn góp.

Theo đề án, liên kết giúp biến tuyến tham quan động Phong Nha, Tiên Sơn thành một chuỗi trải nghiệm trọn vẹn, để khách ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn, thu hút thêm khách vào mùa thấp điểm. Đây được xem là cách đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách và nâng sức cạnh tranh của điểm đến.

Về xã hội, đề án tạo việc làm ổn định cho 85 viên chức và người lao động, mở thêm sinh kế cho người dân địa phương, đồng thời khẳng định việc liên kết không làm ảnh hưởng nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Chủ trương xây dựng đề án xuất phát từ kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tại buổi làm việc với Sun Group vùng miền Trung và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.

Khi kết thúc liên kết, nhà, công trình gắn liền với đất được chuyển giao không bồi hoàn cho Trung tâm Du lịch.

Đề án dự kiến thu hút thêm 100.000 lượt khách, giúp phí tham quan tăng 8 tỉ đồng, trong đó nộp ngân sách 1,6 tỉ đồng.

Theo Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, đơn vị đón 513.000 lượt khách năm 2025 và dự kiến đạt 630.000 lượt năm 2026, tổng thu 122,8 tỉ đồng.

Trung tâm đang quản lý, khai thác động Phong Nha, Tiên Sơn, sông Chày - hang Tối, suối nước Moọc và tuyến động Phong Nha - Khám phá chiều sâu bí ẩn, các điểm lịch sử, tâm linh như hang Tám Cô, hang Y Tá...

Động Phong Nha sắp có thuyền điện, trình chiếu 3D mapping trong hang - Ảnh 4.

Các sản phẩm mới sẽ góp phần níu chân du khách ở lại Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Động Phong Nha sắp có thuyền điện, trình chiếu 3D mapping trong hang - Ảnh 2.Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng mở hướng du lịch ngắm chim hoang dã

Sau quá trình khảo sát các loài chim hoang dã, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đang thử nghiệm 2 điểm quan sát chim, mở hướng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái dựa trên giá trị đa dạng sinh học của khu rừng.

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    Chủ đề: Phong Nha - Kẻ Bàng thuyền điện 3D mapping Quảng Trị Phong Nha

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