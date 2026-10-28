Hệ thống dẫn đường Czech the Trail tại Phong Nha - Kẻ Bàng có gì đặc biệt?

Các chuyên gia từ Cộng hòa Czech đến Phong Nha - Kẻ Bàng hỗ trợ thiết kế hệ thống dẫn đường Czech the Trail - Ảnh: T.G.

Hệ thống chỉ dẫn đường mòn Czech the Trail với những dấu sơn 4 màu đặc trưng, được phát triển qua gần 140 năm tại Cộng hòa Czech, đang được triển khai tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đây là mô hình đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng như Đức, Ba Lan, Brazil… được kỳ vọng giúp du khách khám phá thiên nhiên an toàn hơn.

Những dấu sơn nhỏ Czech the Trail dẫn lối qua rừng

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho hay hiện đơn vị này đã đưa Czech the Trail vào áp dụng thử nghiệm tại khu vực vườn thực vật. Đây là nơi sở hữu những tuyến đường mòn đa dạng về địa hình và độ khó, mang đến nhiều lựa chọn khám phá phù hợp với thể lực và sở thích của du khách.

"Hệ thống đánh dấu và biển chỉ dẫn rõ ràng sẽ giúp du khách nhận biết hướng đi, tuân thủ tuyến tham quan, hạn chế di chuyển vào những khu vực không được phép tiếp cận", ông Thái nói.

Không cần những biển báo đồ sộ hay thiết bị điện tử phức tạp, hệ thống chỉ dẫn đường mòn Czech the Trail sử dụng những dấu sơn đơn giản để giúp người đi bộ nhận biết hướng đi giữa thiên nhiên.

Điểm nhận diện đặc trưng của hệ thống là vạch kẽ màu nằm ngang, với vạch giữa mang màu của tuyến đường. Vạch này được sơn tại các vị trí dễ quan sát như thân cây, vách đá.

Các thân cây đã được đánh dấu bằng vạch kẽ màu để nhận diện - Ảnh: T.G.

Bốn màu đỏ, xanh dương, xanh lá cây và vàng được sử dụng để phân biệt các tuyến đường. Vạch màu đỏ thể hiện các tuyến trục chính, tuyến dài dẫn lên các đỉnh núi. Màu xanh dương chỉ các tuyến đường quan trọng nối các vùng. Màu xanh lá cây chỉ các tuyến ngắn, tuyến nối tới đường lớn hơn, đi qua các địa phương. Màu vàng chỉ tuyến kết nối, lối tắt, đường phụ.

Khoảng cách giữa các vị trí đánh dấu không quá 250m. Tại những góc cua hoặc ngã tư, ngã ba đường mòn, trước khi rẽ theo hướng nào phải có mũi tên cùng màu chỉ dẫn theo hướng đó.

Nhờ cách đánh dấu thống nhất, trực quan, du khách có thể nhận biết tuyến đường mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào điện thoại thông minh, thiết bị định vị GPS hay kết nối Internet.

Vách đá cũng là nơi có thể dùng để đánh dấu bằng vạch kẽ màu - Ảnh: T.G.

Hướng tới những cung đường trekking an toàn

Theo ông Pavel Prilepek, Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Cộng hòa Czech, mạng lưới đường đi bộ tại nước này đã tồn tại gần 140 năm, được đánh dấu dài hơn 44.000km, kết nối núi rừng, thung lũng, các khu bảo tồn thiên nhiên và những điểm tham quan lịch sử.

"Đằng sau những dấu sơn tưởng chừng đơn giản là một hệ thống được tổ chức theo quy chuẩn, đòi hỏi sự thống nhất trong thiết kế, bố trí và bảo trì. Các dấu chỉ dẫn phải được sắp xếp hợp lý để người đi bộ có thể nhận ra dấu tiếp theo, đặc biệt tại những vị trí dễ nhầm lẫn", vị này thông tin.

Sơ đồ 2 lộ trình được thiết kế hệ thống Czech the Trail trong vườn thực vật ở Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh: T.G.

Giữa tháng 10 này, các chuyên gia của Câu lạc bộ Du lịch Cộng hòa Czech và nhóm cán bộ hỗ trợ đã hoàn thành đánh dấu đường mòn trong phạm vi khai thác của Điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường tại Phong Nha - Kẻ Bàng với 2 lộ trình tham quan nằm trong tổng diện tích 77,1ha. Trong đó có 1 tuyến dài 5km, tuyến còn lại 3km.

Ý tưởng đưa Czech the Trail đến Phong Nha - Kẻ Bàng được Câu lạc bộ Du lịch Cộng hòa Czech, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Cộng hòa Czech tại Hà Nội và Trung tâm Czech Hà Nội thống nhất.

Mục tiêu của ý tưởng là hướng đến nâng cao an toàn, cải thiện trải nghiệm khám phá và bảo đảm tôn trọng các nguyên tắc bảo tồn thiên nhiên.

Hệ thống cũng hỗ trợ cán bộ vườn quốc gia trong việc hướng dẫn, theo dõi và quản lý hoạt động tham quan.

Theo ông Pavel Prilepek, việc áp dụng Czech the Trail tại Phong Nha - Kẻ Bàng không đơn thuần là đưa một cách đánh dấu đường mòn từ châu Âu đến Việt Nam. Quan trọng hơn, đây là bước tiếp cận nhằm tổ chức các tuyến khám phá thiên nhiên rõ ràng, an toàn và có trách nhiệm hơn.

Khi được triển khai đồng bộ với công tác quản lý, bảo trì và bảo tồn, những dấu sơn nhỏ giữa rừng có thể góp phần định hình các cung đường trekking chuyên nghiệp, giúp du khách chủ động khám phá thiên nhiên mà vẫn đi trong giới hạn được phép.