UBND xã Sông Ray xác định thửa đất 477 hiện có công trình nhà ở chính diện tích 150m2, công trình phụ trợ bao gồm mái hiên che diện tích 360,7m2 kết cấu khung cột sắt, mái lợp tôn và hồ bơi xây chìm diện tích 70,2m2. Tuy nhiên, xã Sông Ray cũng báo cáo thửa 477 đã được bà Nhàn làm thủ tục tặng cho vào ngày 16-11-2026, đúng vào ngày UBND TP Đồng Nai chỉ đạo kiểm tra - Ảnh: HÀ MI

Ngày 25-11, ông Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, đã ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP Đồng Nai giao Chánh Thanh tra thành phố khẩn trương tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray thuộc xã Sông Ray, TP Đồng Nai.

Vị trí thanh tra là 15 thửa đất của bà Trần Thị Thanh Nhàn - người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ.

Cụ thể, UBND TP Đồng Nai giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, xây dựng tại khu đất diện tích gần 4,4 ha ở khu vực hồ sông Ray (gồm 15 thửa đất số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297, 295, tờ bản đồ địa chính số 90, xã Sông Ray).

Thời gian thanh tra, báo cáo kết quả trong vòng 30 ngày.

Nội dung thanh tra tập trung làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý, việc sử dụng đất, xây dựng công trình; xác định rõ hạn chế, vi phạm pháp luật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

UBND TP Đồng Nai chỉ đạo dựa trên cơ sở kết quả thanh tra, kết luận rõ tính chất, mức độ, hậu quả của hạn chế, vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc chuyển vụ việc vi phạm đến cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. "Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm thì kịp thời kiến nghị, chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật", văn bản chỉ đạo nhấn mạnh.

Một góc khu vực hồ Sông Ray nằm gần 15 thửa đất của bà Nhàn - Ảnh: HÀ MI

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, UBND TP Đồng Nai đã chỉ đạo UBND xã Sông Ray kiểm tra 15 thửa đất trên về trật tự xây dựng và sử dụng đất tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray.

Tổ kiểm tra xác định trong số 15 thửa đất, có 8 thửa đất không có công trình xây dựng, còn lại 7 thửa (477, 342, 473, 426, 425, 304, 295) có công trình xây dựng trên đất gồm nhà ở, công trình phụ trợ bao gồm mái hiên, hồ bơi, xây tường gạch, lót nền…

Xã Sông Ray thông tin qua rà soát hồ sơ và xác minh thực tế cho thấy bà Trần Thị Thanh Nhàn nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho các thửa đất khi đã hình thành các công trình nhà ở xây dựng trên đất.

Các thửa đất có công trình nhà ở trên đất được các hộ dân sinh sống tại địa phương khai phá canh tác sử dụng đất từ những năm 1995-1997 xây dựng sau đó mới chuyển nhượng.

Về hướng xử lý, UBND xã Sông Ray thông tin có 3 thửa đất có công trình nhà ở nhưng nhà đã tồn tại, ổn định trước 1-7-2024. Căn cứ theo Luật đất đai 2024, UBND xã đề xuất được tạm thời giữ nguyên hiện trạng để sử dụng (không được xây mới hoặc cơi nới thêm).

Có 3 thửa đất có công trình xây dựng trên đất được UBND xã Sông Ray báo cáo sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm.

UBND xã Sông Ray cũng cho biết trong số 15 thửa đất đã có 2 thửa đất (477, 483) với diện tích khoảng 0,8ha đã được bà Trần Thị Thanh Nhàn cho tặng vào ngày 16 và 17-11-2026, tức vào đúng thời điểm UBND TP Đồng Nai chỉ đạo kiểm tra.

Trước đó, Báo Tuổi Trẻ liên hệ, đặt câu hỏi cho diễn viên Lý Nhã Kỳ về việc UBND TP Đồng Nai kết luận bà xây dựng một số công trình trên đất có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng và sử dụng đất không đúng mục đích, bà có ý kiến gì? Trưa 17-11, Lý Nhã Kỳ trả lời Tuổi Trẻ qua tin nhắn trên Facebook cá nhân: "Hiện tại Kỳ đang chờ kết quả. Khi có kết quả hướng dẫn thế nào mình làm thế đó".