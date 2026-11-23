Phối cảnh cầu Cát Lái bắc qua sông Đồng Nai - Ảnh: HOÀNG HÀ

Ngày 23-11, UBND TP Đồng Nai vừa phê duyệt dự án thành phần 1 (bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường kết nối, các cầu trên tuyến) với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng, kết nối cầu Cát Lái với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư

Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 4.300 tỉ đồng, chi phí xây dựng hơn 3.600 tỉ đồng và các chi phí khác.

Dự án được triển khai tại xã Đại Phước (Đồng Nai), xây dựng tuyến đường dài gần 8km từ khu vực tiếp giáp cầu dẫn cầu Cát Lái phía Đồng Nai đến nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Trên tuyến sẽ xây dựng 6 cầu, nút giao khác mức liên thông với cao tốc Bến Lức - Long Thành, các nút giao với đường Liên Cảng, đường 25C và các tuyến đường địa phương.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc 80km/h. Trong giai đoạn 1, dự án đầu tư hai đường song hành, mỗi bên 3 làn xe, nền đường rộng 13,25m.

Ngoài ra, dự án xây dựng trạm thu phí không dừng gồm 5 làn xe trước khi vào cao tốc Bến Lức - Long Thành (tại Km12+600), kết hợp hệ thống kiểm soát tải trọng xe và hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Dự án cũng thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ phạm vi xây dựng cầu Cát Lái và tuyến đường kết nối đến cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc địa phận Đồng Nai, theo quy hoạch lộ giới giai đoạn hoàn chỉnh rộng 100m. Tổng diện tích sử dụng đất gần 126ha.

Dự án sử dụng vốn ngân sách TP Đồng Nai, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Riêng năm 2026, dự kiến bố trí 64,8 tỉ đồng, các năm tiếp theo bố trí vốn theo tiến độ thực hiện.

Cầu Cát Lái nối TP.HCM với Đồng Nai, dự kiến hoàn thành năm 2029 Trước đó, ngày 29-9-2026, dự án thành phần 2 xây dựng cầu Cát Lái đã được khởi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2029. Theo quy hoạch, toàn bộ dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6km, tổng mức đầu tư khoảng 24.003 tỉ đồng, được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 đầu tư bằng vốn ngân sách, còn dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư khoảng 14.920 tỉ đồng, gồm cầu chính vượt sông Đồng Nai và cầu dẫn hai đầu cầu, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Cầu Cát Lái có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, kết nối từ nút giao Mỹ Thủy (TP.HCM) đến cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai).