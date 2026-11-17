Một góc các thửa đất tại tờ bản đồ số 90 được cấp cho người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ quanh hồ Sông Ray mà TP Đồng Nai yêu cầu kiểm tra - Ảnh: HÀ MI

UBND TP Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra, xử lý nghiêm các vấn đề về trật tự xây dựng và sử dụng đất tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray.

Khu vực được yêu cầu kiểm tra gồm 15 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 90, với tổng diện tích gần 4,4ha, được cấp quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh Nhàn - người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ.

Sáng 17-11, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, 15 thửa đất trên nằm xung quanh khu vực hồ Sông Ray, nhiều vị trí đang được trồng cây hoặc có nhà trên đất.

Tại thửa 477 tờ bản đồ 90 hiện diện một căn nhà xây kiểu tiền chế mang dáng dấp khu nghỉ dưỡng, bên cạnh là hồ bơi.

Theo người dân địa phương, căn nhà hiện diện khoảng 3 năm nay, thỉnh thoảng có du khách về vui chơi.

Quanh khu vực hồ Sông Ray cũng có nhà dân sinh sống, trồng cây công nghiệp và hoa màu.

Xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, 15 thửa đất của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ có gần 99% diện tích trong bảng kê thuộc nhóm đất nông nghiệp. Trong đó, 2 thửa có phần đất ở với tổng diện tích 450m².

Sơ đồ 15 thửa đất quanh hồ Sông Ray và hiện trạng thực tế - Ảnh: TL - A LỘC

UBND TP Đồng Nai xác định bà Trần Thị Thanh Nhàn là người được cấp quyền sử dụng tại các thửa đất nêu trên, "đã có xây dựng một số công trình trên đất, có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng và sử dụng đất không đúng mục đích".

Vì vậy, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu UBND xã Sông Ray chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, hồ sơ đất đai, xây dựng tại phạm vi khu đất gần 4,4ha.

Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai và xây dựng (nếu có), buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo đúng quy định.

Hiện trạng thửa đất 477 tờ bản đồ số 90 ở xã Sông Ray có một căn nhà xây kiểu tiền chế với dáng dấp khu nghỉ dưỡng, hồ bơi, bãi cỏ - Ảnh: HÀ MI

Xung quanh thửa đất này có một số công trình đã được xây dựng - Ảnh: HÀ MI

Cơ quan chức năng xác định 15 thửa đất của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ có gần 99% diện tích trong bảng kê thuộc nhóm đất nông nghiệp. Trong ảnh: Một trong hai thửa đất có đất ở - Ảnh: A LỘC

Hồ Sông Ray rộng hơn 2.500ha, không chỉ là nguồn cung nước tưới tiêu, sinh hoạt mà còn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng - Ảnh: A LỘC

Hồ Sông Ray là hồ chứa nước nhân tạo rộng hơn 2.500ha, được xây dựng từ năm 2005 và hoàn thành năm 2011, nằm giáp ranh giữa TP Đồng Nai và TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Bên cạnh chức năng thủy lợi, cung cấp nước sinh hoạt, khu vực hồ Sông Ray còn có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng nhờ cảnh quan thiên nhiên đẹp và mặt nước rộng lớn.