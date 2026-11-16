Đồng Nai yêu cầu kiểm tra 15 thửa đất ven hồ Sông Ray của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ

Sơ đồ 15 thửa đất khu vực ven hồ Sông Ray (xã Sông Ray, TP Đồng Nai) - Ảnh chụp lại

Ngày 16-11, UBND TP Đồng Nai có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray khẩn trương kiểm tra, xử lý các vấn đề về trật tự xây dựng và sử dụng đất tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray.

Chỉ đạo được đưa ra sau khi UBND TP Đồng Nai nắm bắt thông tin về một số công trình đã xây dựng trên khu đất có dấu hiệu vi phạm.

Theo đó, khu vực cần kiểm tra gồm 15 thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, với tổng diện tích 43.790m² (gần 4,4ha), được cấp quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ).

Theo bảng kê đất đai, trong tổng diện tích trên có 37.820,2m² đất trồng cây lâu năm, 5.519,8m² đất trồng cây hằng năm khác và 450m² đất ở nông thôn.

Như vậy, gần 99% diện tích khu đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Chỉ có hai thửa có phần diện tích đất ở, gồm thửa số 477 và 295 (tờ bản đồ số 90), lần lượt là 150m² và 300m².

Riêng thửa đất số 477 có diện tích 2.507,7m², bao gồm 150m² đất ở và 2.357,7m² đất trồng cây lâu năm. Thửa đất này nằm gần hồ Sông Ray, có quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là đất thương mại, dịch vụ.

UBND TP Đồng Nai giao UBND xã Sông Ray chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện hiện trạng sử dụng đất, hoạt động xây dựng tại khu vực trên; đối chiếu quy hoạch, hồ sơ pháp lý để xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Qua đó, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, lập lại kỷ cương, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Sông Ray.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND TP yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu đối với những trường hợp thuộc diện phải khắc phục.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm quản lý địa bàn, không để vi phạm kéo dài hoặc tái diễn.

Kết quả kiểm tra, xử lý phải báo cáo UBND TP Đồng Nai trước ngày 22-11.