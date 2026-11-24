UBND xã Sông Ray xác định thửa đất 477 hiện có công trình nhà ở chính diện tích 150m2, công trình phụ trợ bao gồm mái hiên che diện tích 360,7m2 kết cấu khung cột sắt, mái lợp tôn và hồ bơi xây chìm diện tích 70,2m2- Ảnh: HÀ MI

Cụ thể, UBND xã Sông Ray vừa có báo cáo cho UBND TP Đồng Nai về kết quả kiểm tra 15 thửa đất ở khu vực hồ sông Ray của bà Trần Thị Thanh Nhàn - người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ.

Theo kết quả kiểm tra, UBND xã Sông Ray cho hay trong số 15 thửa đất ở tờ bản đồ số 90 có diện tích gần 4,4ha là nhóm đất nông nghiệp được bà Nhàn nhận tặng cho quyền sử dụng đất hầu hết vào tháng 10-2025.

15 thửa đất nằm trên diện tích đã được UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định quy hoạch đất thương mại, dịch vụ vào cuối tháng 12-2021.

Tổ kiểm tra xác định trong số 15 thửa đất, có 8 thửa đất không có công trình xây dựng, còn lại 7 thửa có công trình xây dựng trên đất.

Cụ thể, tổ kiểm tra xác định ở các thửa đất (477, 342, 473, 426, 425, 304, 295) có các công trình nhà ở, công trình phụ trợ bao gồm mái hiên, hồ bơi, xây tường gạch, lót nền…

Qua rà soát hồ sơ và xác minh thực tế cho thấy bà Trần Thị Thanh Nhàn nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho các thửa đất khi đã hình thành các công trình nhà ở xây dựng trên đất.

Các thửa đất có công trình nhà ở trên đất được các hộ dân sinh sống tại địa phương khai phá canh tác sử dụng đất từ những năm 1995-1997 xây dựng sau đó mới chuyển nhượng.

Về hướng xử lý, UBND xã Sông Ray thông tin có 3 thửa đất có công trình nhà ở nhưng nhà đã tồn tại, ổn định trước 1-7-2024. Căn cứ theo Luật đất đai 2024, UBND xã đề xuất được tạm thời giữ nguyên hiện trạng để sử dụng (không được xây mới hoặc cơi nới thêm).

Đối với 3 thửa đất (426, 473, 477) do bà Nhàn hiện đứng tên có công trình xây dựng trên đất, UBND xã Sông Ray sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm.

Báo cáo với UBND TP Đồng Nai, UBND xã Sông Ray cũng cho biết hiện đã có 2 thửa đất/15 thửa với diện tích khoảng 0,8ha đã được bà Trần Thị Thanh Nhàn cho tặng vào tháng 10-2025.

Người trong cuộc nói gì? Trước đó, UBND TP Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra, xử lý nghiêm các vấn đề về trật tự xây dựng và sử dụng đất tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray. Khu vực được yêu cầu kiểm tra gồm 15 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 90, với tổng diện tích gần 4,4ha, được cấp quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh Nhàn - người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ. Báo Tuổi Trẻ liên hệ, đặt câu hỏi cho diễn viên Lý Nhã Kỳ về việc UBND thành phố Đồng Nai kết luận bà xây dựng một số công trình trên đất có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng và sử dụng đất không đúng mục đích, bà có ý kiến gì?... Trưa 17-11, Lý Nhã Kỳ trả lời Tuổi Trẻ qua tin nhắn trên Facebook cá nhân: "Hiện tại Kỳ đang chờ kết quả. Khi có kết quả hướng dẫn thế nào mình làm thế đó".